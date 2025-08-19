Napoli pytało o gwiazdę Juventusu! To efekt kontuzji Lukaku

11:28, 19. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Napoli musi reagować na poważną kontuzję Romelu Lukaku. Według "Sky Sport" klub rozważa kilka opcji ofensywnych, a wśród nich znalazł się Dusan Vlahović z Juventusu.

Romelu Lukaku kontuzjowany
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku kontuzjowany

Vlahovic na liście życzeń Napoli

Romelu Lukaku doznał urazu, który wykluczy go z gry na co najmniej trzy miesiące. Dla Napoli to ogromny problem sportowy i transferowy, bo klub w końcówce okna zmuszony jest poszukać nowego napastnika. Sytuacja ta otworzyła kilka scenariuszy, które mogą wpłynąć nie tylko na ekipę z Neapolu, ale także na Juventus i Milan.

Według „Sky Sport” jednym z piłkarzy branych pod uwagę przez Napoli jest Dusan Vlahović. Serb ma kontrakt z Juventusem ważny do 2026 roku i zarabia 12 milionów euro rocznie. Do tej pory zarówno klub, jak i zawodnik odrzucali oferty, które nie spełniały oczekiwań. Włoskie media podkreślają jednak, że Napoli złożyło pierwsze zapytanie o warunki ewentualnej operacji.

Na razie rozmowy mają charakter wstępny. Juventus oczekuje za swojego snajpera co najmniej 20 milionów euro. Vlahović znajduje się wciąż w centrum zainteresowania kilku klubów, ale żadna oficjalna propozycja nie trafiła jeszcze do Turynu. Obok niego Napoli rozważa też Rasmusa Hojlunda, Andreę Pinamontiego i Breela Embolo.

Tematem pozostaje również Milan. Rossoneri od dawna obserwują Vlahovicia, ale w tym momencie skupiają się przede wszystkim na Hojlundzie. Właśnie to zainteresowanie może stać się kluczowe w końcówce rynku, bo jeśli Napoli zintensyfikuje rozmowy w sprawie Duńczyka, Vlahović ponownie znajdzie się w grze jako realna opcja dla Milanu.

