Atletico nie zwalnia tempa. Kolejny duży transfer madrytczyków

Giacomo Raspadori został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Atletico Madryt. Były napastnik SSC Napoli związał się z hiszpańskim klubem pięcioletnim kontraktem.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Oficjalnie: Giacomo Raspadori przeszedł do Atletico Madryt

Atletico Madryt oficjalnie ogłosiło pozyskanie Giacomo Raspadoriego na zasadzie transferu definitywnego z SSC Napoli. Reprezentant Włoch podpisał z hiszpańskim klubem pięcioletni kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 22 miliony euro. Ponadto w umowie zapisano dodatkowe bonusy, które mogą zwiększyć sumę o kolejne 4 miliony euro. Transfer ten kończy spekulacje dotyczące przyszłości napastnika, który od dłuższego czasu znajdował się na celowniku Diego Simeone.

Hiszpański klub jest wyjątkowo aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. Mianowicie, wcześniej do drużyny Los Rojiblancos dołączyli Alex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri oraz Marc Pubill. Giacomo Raspadori stał się tym samym siódmym letnim nabytkiem Atletico Madryt. Włodarze z Estadio Metropolitano zainwestowali spore pieniądze w budowę zespołu i mają nadzieję, że ich wysiłki przyniosą oczekiwane skutki na boisku w postaci wygranych trofeów.

Giacomo Raspadori przeprowadził się do Atletico Madryt po kilku sezonach spędzonych w SSC Napoli, w barwach którego rywalizował w Serie A oraz Lidze Mistrzów. W koszulce ekipy Azzurrich rozegrał łącznie 109 meczów, strzelił 18 goli i zanotował 10 asyst. W kampaniach 2022/2023 oraz 2024/2025 wychowanek Sassuolo Calcio był częścią drużyny, która sięgnęła po mistrzostwo Włoch. Atutami 25-letniego atakującego są między innymi technika, wszechstronność i inteligencja boiskowa, którą nieraz pokazywał na rodzimych murawach.