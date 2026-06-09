Mourinho poprosił Real Madryt o transfer tego piłkarza. Będziecie zaskoczeni

07:25, 9. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Marca

Real Madryt będzie musiał ściągnąć nowego pomocnika na prośbę Jose Mourinho. Nowy trener wskazał idealny transfer, jakim ma być Morten Hjulmand - informuje Marca. Portugalczyk jest pod dużym wrażeniem umiejętności piłkarza Sportingu CP.

Jose Mourinho
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Hjulmand zrobił wrażenie na Mourinho. Chce go w Realu Madryt

To kwestia dni, a może nawet godzin, gdy Real Madryt oficjalnie ogłosi, że Jose Mourinho ponownie będzie trenerem pierwszego zespołu. Zwycięstwo w wyborach, jakie odniósł Florentino Perez, rozstrzygnęło sprawę z wyborem szkoleniowca. Portugalczyk pracuje już za kulisami, budując kadrę drużyny na przyszły sezon. Do pierwszego składu chce dodać nowego pomocnika, którym jest zachwycony.

The Special One ostatni sezon spędził w Portugalii, gdzie odpowiadał za wyniki Benfiki. W rodzimej lidze miał okazję z bliska obserwować wielu ciekawych zawodników. Okazuje się, że jednego z nich widziałby w nowym klubie. Mourinho poprosił Real Madryt o transfer Mortena Hjulmanda. Według dziennika Marca, pomocnik Sportingu CP ma być idealnym kandydatem do wzmocnienia środka pola.

Hjulmand zachwycił Mourinho kreatywnością, a także umiejętnością szybkiego wyprowadzania piłki. 63-latek uważa, że będzie on idealnym łącznikiem między drugą linią a formacją ofensywną. Dodatkowo w porównaniu do innych zawodników, którzy są łączeni z Los Blancos, za reprezentanta Danii nie trzeba będzie przepłacać. Obecna wartość 26-latka oscyluje w granicach 45 milionów euro.

Wychowanek Kopenhagi przeniósł się do Sportingu CP w sierpniu 2023 roku z Lecce za ok. 20 milionów euro. Jego statystyki w drużynie Lwów to 141 występów, w których strzelił 10 bramek i zanotował 12 asyst. Kontrakt ma ważny do czerwca 2028 roku.

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