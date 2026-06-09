Real Madryt rozgląda się za letnimi wzmocnieniami. Jose Mourinho już dał zgodę na wielki transfer. Królewscy ruszają po Micky'ego van de Vena z Tottenhamu Hotspur. Oferta może wynosić aż 75 milionów euro - donosi "Sunday Mirror".

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Micky van de Ven wzmocni Real Madryt?! Jose Mourinho jest na „tak”

Real Madryt szykuje sporo zmian kadrowych. Wkrótce Jose Mourinho zostanie ogłoszony nowym trenerem, ale już szkoleniowiec pracuje nad wzmocnieniami. Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu Królewskich przekazuje „Sundy Mirror”. Otóż Portugalski trener zgodził się na przyjście Micky’ego van den Vena z Tottenhamu Hotspur. Florentino Perez już pracuje nad transakcją.

Wspomniane źródło zdradza, że Real Madryt jest gotowy sięgnąć głęboko do portfela. Oferta Królewskich ma wynosić około 75 milionów euro. Przyjście Micky’ego van de Vena jest traktowane priorytetowo, ponieważ defensor spełnia wszystkie wymagania Jose Mourinho. Tottenham Hotspur może spodziewać się, że wkrótce na ich stole pojawi się oficjalna oferta transferowa.

Na ten moment nie znamy oficjalnego stanowiska Kogutów. Klub ma przejść olbrzymią przebudowę po fatalnym sezonie. Roberto De Zerbi ma wolną rękę i to on zdecyduje o przyszłości Micky’ego van de Vena. Choć londyńczycy z pewnością nie przejdą obojętnie, jeśli na ich stole pojawi się taka propozycja.

Micky van de Ven w minionym sezonie rozegrał 45 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Holandii zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.