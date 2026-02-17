Motor zareagował na problemy. Nowy obrońca w Lublinie

Motor Lublin w tym sezonie rywalizuje przede wszystkim o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Tymczasem we wtorek, 17 lutego, klub ogłosił pozyskanie nowego zawodnika.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Thomas Santos Christensen zasilił Motor Lublin

Motor Lublin aktualnie plasuje się na 14. pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając na koncie 24 punkty. To efekt pięciu zwycięstw i dziewięciu remisów. Lublinianie w tej kampanii stracili jak dotąd 36 bramek. O poprawę gry w defensywie ma zadbać nowy piłkarz.

„Thomas Santos Christensen dołączył do naszego klubu na zasadzie transferu definitywnego z IFK Göteborg. 27-letni Duńczyk z brazylijskim paszportem podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku, w którym zawarto opcję przedłużenia o kolejny sezon” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Motoru.

Santos to zawodnik, który w swoim piłkarskim CV ma również takie kluby jak AC Horsens, Skive IK oraz Silkeborg IF. Wcześniej pojawiły się także doniesienia, że o piłkarza zabiegała grecka AE Kifisia.

W tym sezonie 27-latek wystąpił w jednym spotkaniu, spędzając na boisku cztery minuty. Z kolei w poprzednich rozgrywkach, gdy był wyceniany na około milion euro, rozegrał łącznie 32 mecze, notując w nich jedno trafienie i jedną asystę.

Tymczasem już w najbliższy piątek Motor rozegra kolejne spotkanie ligowe w 2026 roku. Ekipa z Lublina zmierzy się na wyjeździe z Piast Gliwice. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00. Pierwsze starcie między tymi zespołami zakończyło się bezbramkowym remisem.