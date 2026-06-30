Real Madryt skorzysta z okazji? Man City wysłucha ofert za gwiazdora

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ruben Dias coraz bliżej Realu Madryt

Real Madryt planuje sprowadzić jeszcze jednego środkowego obrońcę po tym, jak wcześniej zakontraktował już Ibrahimę Konate. Trener ekipy Królewskich – Jose Mourinho – liczy na zwiększenie rywalizacji w formacji defensywnej przed wymagającym sezonem. Od dłuższego czasu na liście życzeń hiszpańskiego klubu znajduje się Ruben Dias, a portugalski szkoleniowiec podobno bardzo ceni swojego rodaka i jego doświadczenie na najwyższym poziomie.

Jak poinformował brytyjski dziennik „Daily Mail”, Manchester City jest gotowy rozważyć sprzedaż rutynowanego zawodnika, co znacząco zwiększa szanse na jego transfer do Realu Madryt. Nowy menedżer angielskiego zespołu – Enzo Maresca – ma preferować bowiem innych defensorów, dlatego władze giganta z Etihad Stadium są otwarte na oferty za 29-letniego portugalskiego stopera. Sytuacja ta sprawia, że temat przenosin Diasa na Santiago Bernabeu nabiera tempa.

Mierzący 187 centymetrów obrońca występuje w barwach Manchesteru City od września 2020 roku, kiedy trafił do niebieskiej części miasta za ponad 70 milionów euro z Benfiki Lizbona. W minionym sezonie Ruben Dias rozegrał 33 spotkania i zdobył 2 bramki, pozostając jednym z filarów defensywy drużyny Obywateli. Kontrakt 78-krotnego reprezentanta Portugalii obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a jego wartość rynkowa według serwisu „Transfermarkt” wynosi około 55 milionów euro.

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