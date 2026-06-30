Arsenal myśli o gwieździe PSG. To może być kosztowna alternatywa

Arsenal poszukuje nowej gwiazdy do ofensywy. Transfer Morgana Rogersa może okazać się zbyt drogi, dlatego myśli o sprowadzeniu Bradleya Barcoli z PSG.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Barcola na celowniku Arsenalu. Co dalej z gwiazdą PSG?

Arsenal po wielu latach zdobył mistrzostwo Anglii i był o krok od podwójnej korony, ale w finale Ligi Mistrzów lepsze okazało się Paris Saint-Germain. Mimo tego niewątpliwego sukcesu, Mikel Arteta jest zdania, że zespół musi zostać poważnie wzmocniony, jeśli chce dalej walczyć o najwyższe cele. Kanonierom marzy się dominacja na krajowym podwórku i wykorzystanie zmian, do jakich doszło w Manchesterze City, Liverpoolu czy Chelsea.

Priorytetem na letnie okienko jest wzmocnienie ofensywy. Arteta nie jest w szczególności zadowolony z obsady lewego skrzydła – ani Leandro Trossard, ani Gabriel Martinelli nie są jego wymarzonymi piłkarzami. Mistrzowie Anglii interesują się sprowadzeniem Morgana Rogersa z Aston Villi. Reprezentant kraju może się natomiast okazać zbyt drogi, dlatego mają na oku też alternatywy.

Jeśli Rogers będzie niedostępny, wówczas Arsenal zwróci się w kierunku Parc des Princes, aby powalczyć o Bradleya Barcolę. Paris Saint-Germain najprawdopodobniej sprowadzi tego lata Yana Diomande, więc francuski skrzydłowy może trafić na sprzedaż. Londyńczycy uważają, że jego transfer kosztowałby mniej od Rogersa.

🚨 Arsenal are considering Bradley Barcola as a more affordable alternative to Morgan Rogers this summer.



The Gunners have received encouragement that the PSG forward could be available.



(Source: @SamiMokbel_BBC) pic.twitter.com/enWhWQohc0 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 30, 2026

Ewentualne powodzenie tego tematu zależy przede wszystkim od Barcoli. Na dzisiaj zostaje w PSG, ale w przypadku potencjalnych wzmocnień może skusić się na transfer.

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