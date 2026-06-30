Arsenal myśli o gwieździe PSG. To może być kosztowna alternatywa

Barcola na celowniku Arsenalu. Co dalej z gwiazdą PSG?
Arsenal po wielu latach zdobył mistrzostwo Anglii i był o krok od podwójnej korony, ale w finale Ligi Mistrzów lepsze okazało się Paris Saint-Germain. Mimo tego niewątpliwego sukcesu, Mikel Arteta jest zdania, że zespół musi zostać poważnie wzmocniony, jeśli chce dalej walczyć o najwyższe cele. Kanonierom marzy się dominacja na krajowym podwórku i wykorzystanie zmian, do jakich doszło w Manchesterze City, Liverpoolu czy Chelsea.
Priorytetem na letnie okienko jest wzmocnienie ofensywy. Arteta nie jest w szczególności zadowolony z obsady lewego skrzydła – ani Leandro Trossard, ani Gabriel Martinelli nie są jego wymarzonymi piłkarzami. Mistrzowie Anglii interesują się sprowadzeniem Morgana Rogersa z Aston Villi. Reprezentant kraju może się natomiast okazać zbyt drogi, dlatego mają na oku też alternatywy.
Jeśli Rogers będzie niedostępny, wówczas Arsenal zwróci się w kierunku Parc des Princes, aby powalczyć o Bradleya Barcolę. Paris Saint-Germain najprawdopodobniej sprowadzi tego lata Yana Diomande, więc francuski skrzydłowy może trafić na sprzedaż. Londyńczycy uważają, że jego transfer kosztowałby mniej od Rogersa.
Ewentualne powodzenie tego tematu zależy przede wszystkim od Barcoli. Na dzisiaj zostaje w PSG, ale w przypadku potencjalnych wzmocnień może skusić się na transfer.
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