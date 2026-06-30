Eduardo Camavinga na radarze giganta Premier League

20:38, 30. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Arsenal bacznie monitoruje sytuację Eduardo Camavingi. Real Madryt jest skłonny wysłuchać propozycji za 23-letniego pomocnika - ujawnił Ekrem Konur.

Eduardo Camavinga
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Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Arsenal obserwuje sytuację Eduardo Camavingi

Eduardo Camavinga może opuścić Real Madryt w obecnym letnim okienku transferowym. Nowy szkoleniowiec drużyny Królewskich – Jose Mourinho – planuje bowiem budować zespół w oparciu o innych zawodników, co może ograniczyć rolę młodego Francuza. Choć 23-letni pomocnik czuje się szczęśliwy na Santiago Bernabeu, to w przypadku perspektywy pełnienia roli głębokiego rezerwowego może rozważyć zmianę otoczenia.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, niewykluczone, że Camavinga będzie kontynuował swoją karierę w Premier League. Wcześniej pojawiały się informacje o zainteresowaniu utalentowanym piłkarzem ze strony Liverpoolu oraz Manchesteru United, a teraz – według wspomnianego dziennikarza – do wyścigu o podpis francuskiego pomocnika dołączył również Arsenal. Mikel Arteta ma być dużym zwolennikiem talentu 23-letniego zawodnika i docenia jego wszechstronność oraz warunki fizyczne.

Camavinga trafił do Madrytu latem 2021 roku za 31 milionów euro ze Stade Rennes, gdzie stawiał pierwsze kroki w profesjonalnej piłce. Od tamtej pory rozegrał 223 spotkania w barwach Realu Madryt, zdobył sześć bramek i zanotował jedenaście asyst. W tym czasie sięgnął m.in. po dwa triumfy w Lidze Mistrzów oraz tyle samo mistrzostw Hiszpanii. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 50 milionów euro.

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