Inter wskazał główny cel na zimowe okienko transferowe

Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Morten Frendrup jest głównym celem Interu Mediolan na zimowe okienko transferowe - podaje dziennik La Gazzetta dello Sport. 24-letni Duńczyk na co dzień gra w Genoi.

Morten Frendrup
Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Morten Frendrup

Morten Frendrup dołączy do Interu Mediolan?

Inter Mediolan podczas zbliżającego się zimowego okienka transferowego planuje poważnie wzmocnić skład, by skutecznie rywalizować w Serie A oraz Lidze Mistrzów. Władze mediolańskiego giganta chcą przede wszystkim zwiększyć rywalizację w środku pola, gdzie drużynie prowadzonej przez Cristiana Chivu bez wątpienia brakuje nieco jakości i głębi. Klub z San Siro zamierza sprowadzić zawodnika, który z miejsca wskoczy do podstawowego składu oraz wniesie energię i dynamikę do zespołu Nerazzurrich.

Jak podaje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, głównym celem Interu Mediolan jest Morten Frendrup. Piłkarz Genoi to jeden z najlepszych zawodników na swojej pozycji w lidze włoskiej. 24-letni Duńczyk imponuje wszechstronnością, pressingiem oraz umiejętnością czytania gry. Ewentualny transfer Frendrupa na Stadio Giuseppe Meazza prawdopodobnie oznaczałby konieczność pożegnania się z jednym z obecnych pomocników. W tym kontekście niepewny swojej przyszłości w Mediolanie może być Piotr Zieliński.

Morten Frendrup z powodzeniem występuje w barwach Genoi od stycznia 2022 roku, kiedy to został sprowadzony z Brondby IF za 4,4 miliona euro. Dwukrotny reprezentant Danii w koszulce ekipy Rossoblu rozegrał dotychczas 137 spotkań, w których zdobył 7 bramek i zaliczył 6 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi aktualnie około 20 milionów euro. Kontrakt środkowego pomocnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co stawia Genoę w niezłej pozycji negocjacyjnej.

