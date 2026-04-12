Mohamed Salah zmieni otoczenie. Oto najbardziej prawdopodobny kierunek

Mohamed Salah w trakcie letniego okienka transferowego odejdzie z Liverpoolu. Jak podaje Ekrem Konur, faworytem w wyścigu o sprowadzenie 33-letniego skrzydłowego jest Al-Ittihad.

Al-Ittihad prowadzi w wyścigu o podpis Salaha

Mohamed Salah jakiś czas temu potwierdził, że nie wypełni do końca wygasającego 30 czerwca 2027 roku kontraktu z Liverpoolem. Angielski klub pozwoli mu odejść na zasadzie wolnego transferu już podczas najbliższego letniego okienka, doceniając jego ogromne zasługi dla zespołu The Reds. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, gdzie 33-letni skrzydłowy będzie kontynuował karierę, jednak jeden kierunek wydaje się zdecydowanie najbardziej prawdopodobny.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, przedstawiciele saudyjskich klubów prowadzą już bowiem rozmowy z Salahem, który miałby stać się jedną z najjaśniejszych gwiazd tamtejszej ligi, obok Cristiano Ronaldo.

Największe szanse na jego zakontraktowanie daje się Al-Ittihad, które od dłuższego czasu zabiega o pozyskanie Egipcjanina. Zainteresowanie doświadczonym atakującym wykazują również kluby z Serie A oraz MLS, jednak to zespoły z Arabii Saudyjskiej są w stanie zaoferować mu zdecydowanie najwyższe wynagrodzenie.

113-krotny reprezentant Egiptu występuje w barwach drużyny Czerwonych od lipca 2017 roku, kiedy trafił na Anfield Road z Romy za 42 miliony euro. Od tego czasu rozegrał 437 spotkań, zdobył 256 bramek i zanotował 122 asysty, zapisując się w historii angielskiego klubu jako jeden z jego najwybitniejszych piłkarzy. Aktualna wartość rynkowa 33-latka wynosi około 30 milionów euro, choć znaczenie sportowe gwiazdora znacznie wykracza poza liczby.