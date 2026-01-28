Modrić z szansą na wielki powrót. Klub bada możliwość

Antonio Balasco/ Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić wybierze powrót?

W lecie 2008 roku Luka Modrić zamienił Dinamo Zagrzeb na Tottenham Hotspur. Londyńczycy zapłacili za niego 22,5 milona euro. Po czterech sezonach Chorwat przeniósł się do Hiszpanii, a jego nowym klubem został Real Madryt. Na Santiago Bernabeu spędził aż 13 lat, po czym dołączył do Milanu. Aktualny kontrakt pomocnika obowiązuje do 30 czerwca.

Czy przed końcem kariery zdobywca Złotej Piłki jeszcze raz zmieni barwy? Pietro Balzano Prota twierdzi, że Dinamo rozważa możliwość pozyskania 40-latka. Ekipa z Zagrzebia chce sprowadzić swojego byłego zawodnika po zakończeniu tego sezonu.

Do tej pory sugerowano, że Modrić analizuje tylko dwie opcje dotyczące swojej przyszłości. Chorwat jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, ale już teraz niemal na pewno możemy wykluczyć jedno rozwiązanie – sześciokrotny triumfator Ligi Mistrzów nie zamierza kończyć kariery.

W tym sezonie reprezentant Vatrenich rozegrał 24 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Na boisku spędził ponad 1800 minut.