Milan czeka na decyzję Modricia. Chorwat ma dwie opcje

Luka Modrić błyskawicznie stał się liderem Milanu i dziś jego przyszłość nabiera nowego wymiaru. Według informacji Matteo Moretto Chorwat sam zdecyduje o przyszłości. Do wyboru będzie miał pozostanie w Mediolanie lub egzotyczny transfer.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luka Modric

Modrić przed decyzją ws. przyszłości

Luka Modrić od pierwszego dnia imponuje wpływem na grę Milanu. Max Allegri nie rezygnuje z jego jakości i inteligencji, a Chorwat odwdzięcza się pełnym zaangażowaniem. Rozegrał jedenaście meczów ligowych od pierwszej minuty. Zdobył bramkę i zanotował dwa asysty. Opuścił tylko dwadzieścia pięć minut gry. Już te liczby pokazują, jak bardzo stał się kluczowy dla drużyny.

Chorwat ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku. Gdy w Zagrzebiu Igli Tare dopinał porozumienie, nikt nie zakładał rozmów o projekcie rozpisanym na kilka sezonów. Piłkarz ma czterdzieści lat, a takie przypadki są rzadkością na poziomie Serie A. Mimo to jego forma otworzyła realną dyskusję o przyszłości w barwach Rossonerich.

Decyzja o ewentualnym przedłużeniu zapadnie dopiero wiosną. Modrić chce najpierw ocenić swój stan fizyczny i mentalny. Ważna będzie też perspektywa występu na przyszłorocznym mundialu. Znaczenie ma życie rodzinne, a jego bliscy dobrze odnajdują się w Mediolanie.

Zdaniem Moretto, Milan jest gotowy na kontynuowanie współpracy, a decyzja będzie leżeć po stronie byłej gwiazdy Realu Madryt. Należy jednak dodać, że zainteresowanie ze strony klubów Saudi Pro League już rośnie i to pomiędzy Mediolanem a Arabią Saudyjską będzie wybierał Chorwat.

Zobacz również: Były trener Barcelony zastąpi Conte? Ogromne zamieszanie wokół Napoli