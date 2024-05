Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić podjął decyzję. Gwiazdor Realu poczeka z jej ogłoszeniem

Luka Modrić to absolutna legenda Realu Madryt i filar drużyny w ostatnich latach. Jednak mimo tego przyszłość gwiazdora na Santiago Bernabeu stoi pod znakiem zapytania, a głównym powodem całej sytuacji jest to, że Chorwat niebawem skończy 39 lat.

W zespole Królewskich jest wielu młodszych pomocników, których Real chciałby powoli wprowadzać do pierwszego składu. Obecność Luki Modricia może to nieco utrudnić, ale z drugiej strony doświadczony piłkarz wciąż prezentuje odpowiedni poziom sportowy i może pomóc Carlo Ancelottiemu w krytycznych momentach.

W rozmowie z El Partidazo de COPE gwiazdor Los Blancos odniósł się do swojej przyszłości. Chorwat potwierdził, że decyzja została podjęta, jednak na jej ogłoszenie należy jeszcze trochę poczekać. Modrić wspomniał również o swoim marzeniu, którym jest zakończenie kariery w Realu Madryt.

– Decyzja w sprawie mojej przyszłości została podjęta, ale nie mogę jej jeszcze powiedzieć – powiedział Chorwat, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Zawsze mówiłem, że chciałbym przejść na emeryturę w Realu Madryt. Real Madryt jest tym, czego naprawdę chcę i o czym myślę. Ale zobaczmy, co się stanie, zobaczmy, co będzie się działo stopniowo i miejmy nadzieję, że to się stanie. Marzeniem byłoby dla mnie przejście na emeryturę w swoim domu, w klubie mojego życia i mam nadzieję, że tak będzie – mówił Modrić.

