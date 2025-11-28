Modrić może być decydujący ws. transferu polskiej gwiazdy!

Robert Lewandowski może odejść z Barcelony. Jak donosi El Nacional, Luka Modrić może przekonać go do transferu do AC Milan.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Lewandowski może dołączyć do AC Milan

Robert Lewandowski ma kontrakt do końca sezonu. Z jednej strony wciąż możliwe jest pozostanie w Hiszpanii, ale z drugiej napastnik rozważa alternatywy na wypadek gdyby Barcelona nie przedłużyła z nim umowy. Kapitan reprezentacji Polski odrzuca oferty z Arabii Saudyjskiej. Natomiast dalszą możliwością rywalizacji na najwyższym poziomie już od pewnego czasu kusi go AC Milan.

Włoski klub może zaoferować mu grę w wymagającej lidze i doświadczonym zespole. Co ciekawe według „El Nacional” 37-latka do transferu może przekonać fakt, że Luka Modrić, będąc na podobnym etapie kariery, zdecydował się na przejście z Realu Madryt do Milanu. Teraz podobną drogę może wybrać Lewandowski.

Blaugrana zdaje sobie sprawę, że polskim snajperem interesuje się wiele klubów m.in. Fenerbahce. Nadal jednak nie złożyła mu oferty przedłużenia kontraktu i rozgląda się za jego następcą. Dlatego Milan może być miejscem, w którym Lewandowski spędzi ostatnie lata swojej kariery. Zawodnik w bieżącym sezonie rozegrał dziesięć spotkań, w których strzelił osiem bramek.

