Ile Lewandowski ma goli? Klasyfikacja strzelców w Lidze Mistrzów 25/26

Robert Lewandowski w meczu Chelsea - Barcelona nie poprawił swojego dorobku bramkowego w elitarnych rozgrywkach. Tak prezentuje się aktualna klasyfikacja strzelców w Lidze Mistrzów 25/26 po wtorkowych spotkaniach.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Chelsea - Barcelona)

Lewandowski bez trafienia. Dwóch zawodników z dubletami

W hitowym pojedynku 5. kolejki fazy ligowej Chelsea zmierzyła się z Barceloną. Robert Lewandowski wybiegł w podstawowym składzie Blaugrany, ale nie pomógł swojej drużynie. Reprezentant Polski nie wpisał się na listę strzelców, The Blues pokonali Dumę Katalonii .

To oznacza, że napastnik Barcy w obecnej edycji nadal nie ma na koncie ani jednego trafienia! 37-latek wystąpił w czterech pojedynkach, ale jeszcze ani razu nie rozegrał pełnego meczu. Na murawie Stamford Bridge spędził 62 minuty.

Jak zaprezentowali się inni snajperzy? Serhou Guirassy i Pierre-Emerick Aubameyang popisał się dubletami. Dzięki temu mają na koncie po trzy gole.

Tak prezentuje się aktualna klasyfikacja strzelców w Lidze Mistrzów 25/26:

Victor Osimhen – 6 goli Erling Haaland – 5 goli Harry Kane – 5 goli Kylian Mbappe – 5 goli Harvey Barnes – 4 gole Anthony Gordon – 4 gole Marcus Rashford – 4 gole Lautaro Martinez – 4 gole Pierre-Emerick Aubamenang – 3 gole Serhou Guirassy – 3 gole