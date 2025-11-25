Ile Lewandowski ma goli? Klasyfikacja strzelców w Lidze Mistrzów 25/26

Lewandowski bez trafienia. Dwóch zawodników z dubletami
W hitowym pojedynku 5. kolejki fazy ligowej Chelsea zmierzyła się z Barceloną. Robert Lewandowski wybiegł w podstawowym składzie Blaugrany, ale nie pomógł swojej drużynie. Reprezentant Polski nie wpisał się na listę strzelców, The Blues pokonali Dumę Katalonii .
To oznacza, że napastnik Barcy w obecnej edycji nadal nie ma na koncie ani jednego trafienia! 37-latek wystąpił w czterech pojedynkach, ale jeszcze ani razu nie rozegrał pełnego meczu. Na murawie Stamford Bridge spędził 62 minuty.
Jak zaprezentowali się inni snajperzy? Serhou Guirassy i Pierre-Emerick Aubameyang popisał się dubletami. Dzięki temu mają na koncie po trzy gole.
Tak prezentuje się aktualna klasyfikacja strzelców w Lidze Mistrzów 25/26:
- Victor Osimhen – 6 goli
- Erling Haaland – 5 goli
- Harry Kane – 5 goli
- Kylian Mbappe – 5 goli
- Harvey Barnes – 4 gole
- Anthony Gordon – 4 gole
- Marcus Rashford – 4 gole
- Lautaro Martinez – 4 gole
- Pierre-Emerick Aubamenang – 3 gole
- Serhou Guirassy – 3 gole
