Robert Lewandowski po sezonie może opuścić FC Barcelonę jako wolny agent. Możliwość darmowego transferu chce wykorzystać AC Milan, który interesuje się Polakiem - donosi "Calciomercato".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski letnim celem AC Milanu

Robert Lewandowski reprezentuje barwy FC Barcelony od 2022 roku. Kapitan reprezentacji Polski święci sukcesy w zespole Dumy Katalonii, ale od pewnego momentu sytuacja napastnika zaczęła się zmieniać. W mediach coraz częściej dyskutuje się na temat przyszłości 37-latka i jego możliwym odejściu. Warto zaznaczyć, że umowa zawodnika Blaugrany obowiązuje tylko do końca sezonu.

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Robert Lewandowski był łączony z Fenerbahce. Jednak polski napastnik jest zdecydowanie bliżej innego zespołu. I w tej sprawie najnowsze informacje przekazuje „Calciomercato”. Otóż kapitan naszej kadry jest celem transferowym AC Milanu. Włosi są gotowi pozyskać 37-latka w najbliższym letnim okienku.

AC Milan nie jest gotowy zapewnić Robertowi Lewandowskiemu pensji na miarę tej w FC Barcelonie. Rossoneri jednak planują przekonać Polaka m.in. wizją dalszej gry na najwyższym europejskim poziomie. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja klubowa napastnika. Wątpliwe wydaje się, aby Duma Katalonii zdecydowała się kontynuować z nim współpracę.

Robert Lewandowski w trwającej kampanii rozegrał 14 spotkań w koszulce FC Barcelony. W tym czasie kapitan reprezentacji Polski zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. 37-latek wciąż czeka na premierową asystę w sezonie.