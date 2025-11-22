Lewandowski otrzymał ofertę kontraktu od giganta. Decyzja nie mogła być inna

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski odrzucił ofertę Fenerbahce

Robert Lewandowski wciąż nie jest pewny swojej przyszłości. Wygląda na to, że Barcelona rozważa odejście Polaka. W związku z tym, że hiszpański gigant nie myśli na razie o nowym kontrakcie dla 37-latka, niedługo Polak będzie mógł negocjować z innymi klubami. To chce wykorzystać Fenerbahce, które chce sprowadzić doświadczonego snajpera już zimą.

Według doniesień turecki gigant złożył pierwszą propozycję, oferując półtoraroczną umowę. Napastnik nie odrzucił oferty, ale też nie był nią zachwycony. Lewandowski ma oczekiwać dwuipółletniego kontraktu. Mimo to rozmowy wciąż trwają.

Jednocześnie Fenerbahce musi uporządkować swoją kadrę, żeby zrobić miejsce dla Polaka. Z drugiej strony sam Lewandowski nadal dużo daje Barcelonie. W dwunastu meczach zdobył siedem bramek, co jest dobrym wynikiem. Dlatego wciąż nie można wykluczyć, że Katalończycy będą chcieli zatrzymać napastnika.

Teraz wszystko zależy od tego, czy turecki zespół wróci z lepszą ofertą, a kibice Blaugrany nadal zastanawiają się, czy to ostatnie miesiące kapitana reprezentacji Polski na Camp Nou.

