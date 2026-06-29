Niemcy sensacyjnie przegrywają z Paragwajem. Tuż przed przerwą drużyna Gustavo Alvaro objęła prowadzenie, a do siatki trafił Julio Enciso.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julio Enciso

Julio Enciso strzelił gola w meczu Niemcy – Paragwaj

Reprezentacja Niemiec w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026 mierzy się z Paragwajem. Podopieczni Juliana Nagelsmanna są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, ale od początku turnieju mają problem ze złapaniem odpowiedniego rytmu. Zespół Gustavo Alfaro natomiast grają prosty futbol, który skupia się na szczelnej defensywie i grą z kontry.

Od pierwszych minut meczu przeważali Niemcy. Mistrzowie świata z 2014 roku jednak mieli problem z zaskoczeniem obrony rywala. Drużyna Juliana Nagelsmanna męczyła się w ataku pozycyjnym i tak naprawdę w pierwszej odsłonie nie zagroziła bramce Orlando Gilla.

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Na przerwę natomiast w znakomitych nastrojach schodziła drużyna Paragwaju. Zespół skazywany na pożarcie w 42. minucie sensacyjnie objął prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Julio Enciso, który uderzeniem głową z bliskiem odległości pokonał Manuela Neuera. Asystę przy trafieniu zaliczył Matias Galarza.

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Dla Julio Enciso był to gol numer pięć w narodowych barwach. Paragwajski pomocnik taką statystykę uzbierał w 36. występach.