Man United idzie grubo. Zaplanowali transfer gwiazdy Realu

Manchester United nie poddaje się ws. transferu gwiazdy Realu Madryt. Mimo doniesień o nowym kontrakcie ich celem nadal jest Aurelien Tchouameni - poinformował Samuel Luckhurst.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Tchouameni priorytetem Man United na rynku transferowym

Manchester United mocno zmieni środek pola w przyszłym sezonie. Przede wszystkim z klubem pożegnał się Casemiro, którego kontrakt dobiegł końca. W trakcie letniego okna transferowego pozyskali dwóch nowych piłkarzy do środka pola, a konkretnie Andreya Santosa i Youriego Tielemansa. Na tym jednak nie koniec, ponieważ Czerwone Diabły polują na kolejnego pomocnika.

Od miesięcy celem transferowym 3. drużyny ubiegłego sezonu Premier League pozostaje Aurelien Tchouameni. Przyszłość francuskiego piłkarza w Madrycie stanęła pod znakiem zapytania w końcówce poprzednich rozgrywek. Między nim a Fede Valverde doszło do bójki.

Anglicy są gotowi ruszyć po reprezentanta Francji, ale wygląda na to, że Real nie zamierza się z nim rozstawać. Pojawiły się doniesienia z Hiszpanii, że niebawem dostanie ofertę nowego kontraktu. Na tym się jednak skończyło, a oficjalnego potwierdzenia nie było. Jak donosi Samuel Luckhurst, Man United złożył właśnie zapytanie ws. 26-latka i czeka na odpowiedź.

Tchouameni jest postrzegany jako piłkarz o idealnym profilu na pozycję numer sześć w Man United. Defensywny pomocnik, który rozegrał 50 meczów dla reprezentacji, gra w Madrycie od lipca 2022 roku. W tym czasie uzbierał prawie 200 meczów, strzelił 7 goli i zaliczył 8 asyst.