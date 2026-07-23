Leao coraz bliżej odejścia. Milan czeka na ofertę z Turcji

07:43, 23. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Przyszłość Rafaela Leao w Milanie ponownie stanęła pod znakiem zapytania. Portugalski skrzydłowy zaczyna otwierać się na transfer do Galatasaray, a w tle pojawił się również drugi turecki gigant, donosi "Calciomercato".

Rafael Leao
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fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Galatasaray naciska, Milan wycenia gwiazdę

Jeszcze kilkanaście dni temu przeprowadzka do Turcji wydawała się mało realna, ale sytuacja uległa zmianie. Według włoskich mediów Rafael Leao poprosił o czas na podjęcie ostatecznej decyzji i coraz poważniej rozważa ofertę Galatasaray. Jednocześnie jego przedstawiciele nadal sondują możliwości transferu do Premier League, jednak Aston Villa i Tottenham nie złożyły dotąd konkretnych propozycji.

Galatasaray pracuje nad przekonaniem reprezentanta Portugalii do zaakceptowania kontraktu wartego 8 milionów euro rocznie plus 2 miliony w bonusach. Po uzyskaniu zgody zawodnika klub ma rozpocząć rozmowy z właścicielem Milanu Gerrym Cardinale. Włoskie media podkreślają, że niedawny pobyt Leao w Stambule sprawił, iż piłkarz zaczął oswajać się z możliwością gry w Turcji.

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Milan nie zamierza jednak sprzedawać swojej gwiazdy za zaniżoną kwotę. Rossoneri oczekują około 60 milionów euro i nie planują schodzić z tej wyceny. Jednocześnie są gotowi rozważyć także wypożyczenie z łatwymi do spełnienia warunkami obowiązkowego wykupu.

Na tym nie kończy się zainteresowanie Portugalczykiem. Do walki o jego podpis włączyło się również Fenerbahce, które według tureckich źródeł również chce sprowadzić skrzydłowego Milanu.