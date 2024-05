fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Hernandez chce do Bayernu. Milan nie stanie mu na drodze

Bayern Monachium przygotowuje się na odejście Alphonso Daviesa. W ostatnim czasie wrócił temat jego przeprowadzki na Santiago Bernabeu, co wydawało się już nieaktualne. Kanadyjczyk ma być wręcz dogadany z Realem Madryt, pragnąc kontynuować swoją karierę w stolicy Hiszpanii. Bawarczycy naciskają na transfer już tego lata, gdyż w przyszłym roku mogą stracić swojego gwiazdora za darmo. Na ten moment trudno przewidzieć, co zrobią Królewscy, którzy mogą powtórzyć manewr z Kylianem Mbappe.

Jeśli Davies faktycznie opuści Allianz Arena, Bayern zrobi wszystko, aby sprowadzić w jego miejsce Theo Hernandeza. Milan pierwotnie nie zamierzał pozbywać się swojego obrońcy, lecz ten jest bardzo otwarty na transfer do niemieckiego giganta. Władze klubu z San Siro zostały poinformowane o jego zamiarach, zatem nie zamierzają stawać mu na drodze. Powiadomiły natomiast Bayern, że ten będzie musiał zmierzyć się z bardzo poważnym wydatkiem.

Milan wycenił Hernandeza, zanim Bayern wystosował zdążył wystosować jakąkolwiek ofertę. Oczekuje za Francuza kwoty w wysokości 80 milionów euro. Gdyby Bawarczycy przystali na te warunki, byłby to drugi najwyższy transfer w historii. Co ciekawe, swego czasu za identyczne pieniądze do Monachium był ściągany Lucas Hernandez, brat gwiazdora Rossonerich.

Bayern wyczekuje, jak rozwinie się sytuacja z Daviesem. Hernandez widnieje na szczycie listy życzeń, jeśli chodzi o kandydatów do wzmocnienia lewej strony defensywy.

