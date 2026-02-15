Milan wycenił gwiazdora! Jest rozchwytywany przez gigantów

Christian Pulisić może wrócić do Premier League. Według portalu CaughtOffside AC Milan oczekuje za swoją gwiazdę nawet 80 milionów euro.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Christian Pulisić znalazł się na celowniku gigantów. Milan chce nawet 80 mln euro

Christian Pulisić rozgrywa całkiem solidny sezon w barwach AC Milan. W tym sezonie reprezentant USA strzelił dziesięć bramek i zanotował dwie asysty w 21 spotkaniach, co przyciągnęło uwagę dużych klubów. Rossoneri w trakcie letniego okienka mają zamiar przebudować skład.

W związku z tym włoski gigant jest gotowy rozważyć sprzedaż piłkarza, jeśli na stole pojawi się oferta w granicach 70-80 milionów euro. Takie pieniądze pozwoliłyby klubowi na sprowadzenie kilku nowych zawodników.

Obecnie największe zainteresowanie 27-latkiem wykazują giganci z Premier League. Amerykanina od dawna obserwuje Arsenal, ponieważ ceni jego instynkt strzelecki oraz doświadczenie w wielkich meczach. Jego sytuację monitoruje też Tottenham, który szuka dynamicznego skrzydłowego i Manchester United.

Pulisić zna już realia Premier League, ponieważ w przeszłości grał w Chelsea. Dlatego nie potrzebowałby raczej dużo czasu na aklimatyzację. Podobno sam piłkarz jest otwarty na nowe wyzwania. Kontrakt uniwersalnego skrzydłowego, który w bieżącym sezonie częściej gra jako środkowy napastnik obowiązuje do 2027 roku z opcją przedłużenia o rok.

