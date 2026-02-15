Milan wycenił gwiazdora! Jest rozchwytywany przez gigantów

16:38, 15. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  CaughtOffside

Christian Pulisić może wrócić do Premier League. Według portalu CaughtOffside AC Milan oczekuje za swoją gwiazdę nawet 80 milionów euro.

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Christian Pulisić znalazł się na celowniku gigantów. Milan chce nawet 80 mln euro

Christian Pulisić rozgrywa całkiem solidny sezon w barwach AC Milan. W tym sezonie reprezentant USA strzelił dziesięć bramek i zanotował dwie asysty w 21 spotkaniach, co przyciągnęło uwagę dużych klubów. Rossoneri w trakcie letniego okienka mają zamiar przebudować skład.

W związku z tym włoski gigant jest gotowy rozważyć sprzedaż piłkarza, jeśli na stole pojawi się oferta w granicach 70-80 milionów euro. Takie pieniądze pozwoliłyby klubowi na sprowadzenie kilku nowych zawodników.

Obecnie największe zainteresowanie 27-latkiem wykazują giganci z Premier League. Amerykanina od dawna obserwuje Arsenal, ponieważ ceni jego instynkt strzelecki oraz doświadczenie w wielkich meczach. Jego sytuację monitoruje też Tottenham, który szuka dynamicznego skrzydłowego i Manchester United.

Pulisić zna już realia Premier League, ponieważ w przeszłości grał w Chelsea. Dlatego nie potrzebowałby raczej dużo czasu na aklimatyzację. Podobno sam piłkarz jest otwarty na nowe wyzwania. Kontrakt uniwersalnego skrzydłowego, który w bieżącym sezonie częściej gra jako środkowy napastnik obowiązuje do 2027 roku z opcją przedłużenia o rok.

Zobacz także: Arsenal i Milan w kolejce po wielki transfer. Trzeba zapłacić 60 milionów euro

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź