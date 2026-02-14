Arsenal i Milan w kolejce po wielki transfer. Trzeba zapłacić 60 milionów euro

Arsenal, AC Milan oraz inne zespoły powalczą o wielki transfer. Spore zainteresowanie wśród wielu klubów zaczął wzbudzać Antonio Nusa. Za piłkarza RB Lipska trzeba zapłacić nawet 60 milionów euro - informuje "Fussball Daten".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Antonio Nusa

Antonio Nusa na celowniku wielkich klubów

RB Lipsk ma w swoich szeregach wielu interesujących zawodników. Niemiecki klub może wkrótce zarobić olbrzymie pieniądze na transfer. Ostatnio dowiedzieliśmy się o ogromnym zainteresowaniu Christophem Baumgartnerem. Dziś okazuje się, że nie tylko reprezentant Austrii może przynieść Czerwonym Bykom spory zarobek.

Z informacji przekazanych przez „Fussball Daten” dowiadujemy się, że postać Antonio Nusy wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. O transfer zawodnika RB Lipska powalczą włoskie oraz angielskie kluby. Reprezentant Norwegii znalazł się bowiem na celownikach Arsenalu, AC Milanu, Aston Villi oraz SSC Napoli.

Transfer Antonio Nusy będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem dla zainteresowanych stron. Wspomniane źródło zaznacza, że RB Lipsk oczekuje za swoją gwiazdę ofert sięgających nawet 60 milionów euro. Ta kwota jednak może zdecydowanie pójść w górę, jeśli zawodnik utrzyma tak dobrą dyspozycję.

Antonio Nusa w trwającej kampanii rozegrał 22 spotkania w koszulce RB Lipska. Norweski piłkarz zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.