Christian Pulisic może opuścić AC Milan. Reprezentant USA wzbudza spore zainteresowanie wśród klubów Premier League. Zawodnik znalazl się na radarach Manchesteru United, Arsenalu i Tottenhamu Hotspur - informuje "Calciomercato".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic

Manchester United, Arsenal i Tottenham obserwują Christiana Pulisica

Christian Pulisic w 2023 roku zdecydował się zmienić Chelsea na AC Milan. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Reprezentant USA znakomicie odnalazł się na włoskiej ziemi i z miejsca stał się gwiazdą swojego zespołu. Dziś Massimiliano Allegri w zasadzie rozpoczyna ustalanie składu od wychowanka Borussii Dortmund. Jak się okazuje, 27-latek może wkrótce zmienić barwy klubowe.

Bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Christiana Pulisica przekazuje „Calciomercato”. Otoż Amerykanin może wrócić do Premier League. Trzy tamtejsze kluby bacznie obserwują poczynania skrzydłowego w AC Milanie. Reprezentant USA wzbudził zainteresowanie Manchesteru United, Arsenalu oraz Tottenhamu Hotspur.

Do potencjalnych przenosin Christiana Pulisica jeszcze daleka droga. Na ten moment jest tylko zainteresowanie. Kluczową rolę w transferze będzie mial do odegrania AC Milan. To obecny pracodawca Amerykanina zadecyduje, czy dojdzie do transakcji. Niewątpliwie na ich stole będzie musiala się pojawić satysfkacjonująca gotówka.

Christian Pulisic w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań w koszulce AC Milanu. Amerykański skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika Rossonerich na 60 milionów euro.