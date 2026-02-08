Pulisic może wrócić do Premier League! Czołowe kluby obserwują

Christian Pulisic może opuścić AC Milan. Reprezentant USA wzbudza spore zainteresowanie wśród klubów Premier League. Zawodnik znalazl się na radarach Manchesteru United, Arsenalu i Tottenhamu Hotspur - informuje "Calciomercato".

Manchester United, Arsenal i Tottenham obserwują Christiana Pulisica

Christian Pulisic w 2023 roku zdecydował się zmienić Chelsea na AC Milan. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Reprezentant USA znakomicie odnalazł się na włoskiej ziemi i z miejsca stał się gwiazdą swojego zespołu. Dziś Massimiliano Allegri w zasadzie rozpoczyna ustalanie składu od wychowanka Borussii Dortmund. Jak się okazuje, 27-latek może wkrótce zmienić barwy klubowe.

Bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Christiana Pulisica przekazuje „Calciomercato”. Otoż Amerykanin może wrócić do Premier League. Trzy tamtejsze kluby bacznie obserwują poczynania skrzydłowego w AC Milanie. Reprezentant USA wzbudził zainteresowanie Manchesteru United, Arsenalu oraz Tottenhamu Hotspur.

Do potencjalnych przenosin Christiana Pulisica jeszcze daleka droga. Na ten moment jest tylko zainteresowanie. Kluczową rolę w transferze będzie mial do odegrania AC Milan. To obecny pracodawca Amerykanina zadecyduje, czy dojdzie do transakcji. Niewątpliwie na ich stole będzie musiala się pojawić satysfkacjonująca gotówka.

Christian Pulisic w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań w koszulce AC Milanu. Amerykański skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika Rossonerich na 60 milionów euro.

