AC Milan może zarobić fortunę. Christian Pulisic został bowiem wyceniony na 80 milionów euro. Amerykanin jest na celowniku Manchesteru United, Arsenalu i Tottenhamu Hotspur - donosi "CaughtOffside".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Milan zarobi fortunę?! Christian Pulisic wyceniony

AC Milan w tym sezonie spisuje się nadspodziewanie dobrze. Podopieczni Massimiliano Allegriego poważnie zagrażają swojemu lokalnemu rywalowi – Interowi Mediolan – w walce o mistrzostwo Italii. Nikt przed startem ligi nie spodziewał się, że włoski szkoleniowiec tak szybko poukłada zespół. Rossoneri tracą do Nerazzurrich w tabeli osiem punktów, ale mają do rozegrania zaległy mecz.

Kluczową postacią w szeregach AC Milanu jest bez wątpienia Christian Pulisic. Bardzo ciekawe informacje związane z reprezentantem USA przekazuje „CaughtOffside”. Otóż Amerykanin został wyceniony przez Rossonerich. Mediolańczycy mogą zarobić fortunę, ponieważ oczekują za swoją gwiazdę aż 80 milionów euro. Za taką cenę mogą jedynie sprzedać kluczowego zawodnika.

Wspomniane źródło zdradza również, że Christian Pulisic wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Wśród oczywiście klubów Premier League. Gwiazda AC Milanu znajduje się na celownikach Manchesteru United, Arsenalu oraz Tottenhamu Hotspur. Warto zaznaczyć, że Amerykanin ma doświadczenie z gry na angielskich boiskach.

Christian Pulisic w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań w koszulce AC Milanu. Reprezentant USA zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył dwie asysty.