IMAGO / IPA Sport Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Milan latem poszuka nowego napastnika

Z klubu ma odejść Giroud

Zirkzee jest głównym celem Rossonerich

Zirkzee głównym celem Milanu

Nie jest tajemnicą, że AC Milan poszukuje nowego napastnika, ponieważ Olivier Giroud najpewniej po sezonie opuści klub. Obecnie wiele wskazuje na to, że 37-latek może zdecydować się na transfer do MLS, co będzie jego ostatnim krokiem w karierze.

Rossoneri mają na oku kilku zawodników, ale priorytetem ma być pozyskanie Joshuy Zirkzee. Matteo Moretto uważa, że prędzej czy później Bolonia porozmawia z Milanem w sprawie Alexisa Saelemaekersa, który jest obecnie wypożyczony do końca sezonu.

Według doniesień Bolonii bardzo zależy, by ten zawodnik pozostał w klubie, dlatego Milan będzie miał dobrą kartę przetargową, by negocjować transfer Zirkzee. Należy jednak podkreślić, że napastnikiem poważnie interesuje się również Manchester United, a ekipie z Mediolanu z pewnością trudno będzie przebić ofertę Czerwonych Diabłów.

