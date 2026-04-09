Milan szuka gwiazdy do ataku. Na liście nazwiska z czołówki

Milan planuje ruchy transferowe na przyszły sezon. Priorytetem jest sprowadzenie nowego napastnika, który będzie liderem ofensywy. "Corriere dello Sport" wymienia potencjalnych kandydatów. Wśród nich jest oczywiście Robert Lewandowski.

Lewandowski opcją dla Milanu. Kandydatów jest więcej

Milan jest na dobrej drodze, by awansować po tym sezonie do Ligi Mistrzów. Mistrzowski tytuł zdaje się być poza zasięgiem, dlatego zespół Massimiliano Allegriego skupia się na tym, by utrzymać miejsce na ligowym podium, a może jeszcze przeskoczyć drugie Napoli. Na San Siro trwają już przygotowania do letniego okienka. Jeśli Rossoneri faktycznie dostaną się do Ligi Mistrzów, mogą pokusić się o jakościowe nazwiska. Priorytetem jest transfer środkowego napastnika, który stanie się liderem całej ofensywy.

Obecnie w tej formacji brakuje wyraźnego numeru jeden. Zawodzą w zasadzie wszyscy – Christopher Nkunku, Santiago Gimenez oraz Niclas Fullkrug. Milan najprawdopodobniej nie sprzeda całej trójki, ale potrzebuje zawodnika, który posadzi ich na ławce rezerwowych.

Na liście życzeń Milanu nie brakuje ciekawych kandydatur. Od miesięcy media informują o zakusach ws. Moise Keana oraz Dusana Vlahovicia. Obie operacje wydają się być trudne do realizacji z uwagi na koszty – w przypadku Keana chodzi o kwotę transferu, a Vlahovicia wysokość jego wynagrodzenia.

Milan jest łączony także z Robertem Lewandowskim, który nie jest pewny swojej przyszłości. Barcelona ma zaoferować mu nową, roczną umowę, ale ten jeszcze nie zdecydował. Przyglądają mu się również Juventus i kluby z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

Kolejne nazwiska, które Milan widzi w swoich szeregach to Darwin Nunez, Mateu Retegui i Nicolas Jackson. Na dzisiaj za wcześnie, aby mówić o jakichkolwiek konkretach.