Milan przygotował ofertę dla gwiazdy Bayernu. Czeka na decyzję

AC Milan szykuje poważny ruch na rynku transferowym i celuje w doświadczonego pomocnika Bayernu Monachium. Leon Goretzka może latem zmienić klub i spróbować nowego wyzwania w Serie A.

Goretzka na celowniku Milanu

AC Milan poszukuje nowego pomocnika z dużym doświadczeniu. Profil zawodnika ma odpowiadać piłkarzowi w szczycie kariery, gotowemu na nowe wyzwania. Leon Goretzka idealnie wpisuje się w te założenia. Niemiec może odejść z Bayernu Monachium wraz z końcem kontraktu. To stwarza okazję do przeprowadzenia transferu bez kwoty odstępnego. Milan chce wykorzystać tę sytuację i przygotował konkretną ofertę.

Klub zamierza zaproponować trzyletni kontrakt o wartości co najmniej pięciu milionów za sezon. To zmiana podejścia wobec starszych zawodników, która wynika z rosnących ambicji. Milan chce budować skład zdolny do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Goretzka ma za sobą bogatą karierę w Bayernie Monachium. Rozegrał ponad 300 spotkań i zdobył liczne trofea. W obecnym sezonie zanotował 25 występów oraz po dwa gole i asysty. Decyzja w sprawie przyszłości zawodnika może zapaść bardzo szybko. Piłkarz chce wybrać nowy klub już w najbliższych tygodniach. Duża konkurencja sprawia, że Milan musi działać zdecydowanie. Gwiazdor znajduje się też na celowniku Juventusu.

Transfer Goretzki byłby wyraźnym sygnałem ambicji klubu. Doświadczony pomocnik mógłby stać się kluczową postacią w nowym projekcie i wzmocnić drużynę w walce o najwyższe cele.

