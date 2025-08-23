Milan musiał zastąpić dwie gwiazdy. Allegri dostał mieszankę młodości z doświadczeniem

AC Milan – transfery przed sezonem 2025/2026
Nie było to spokojne lato w czerwonej części Mediolanu. Brak awansu do europejskich pucharów, zmiana trenera i odejścia kluczowych zawodników. AC Milan, a właściwie ich kibice mogą czuć pewne obawy przed startem Serie A. Transfery przed sezonem 2025/2026 wywołują mieszane uczucia, ale wśród nowych twarzy nie brakuje znanych nazwisk jak Luka Modrić czy Samuele Ricci.
Hitem transferowym w Milanie było oczywiście zakontraktowanie Luki Modricia. Natomiast reprezentant Chorwacji to tylko jeden z trzech nowych pomocników. Odejście Tijjaniego Reijndersa do Manchesteru City, zmusiło władze klubu do sprowadzenia większej ilości zawodników. W nowym sezonie w drugiej linii mediolańczyków zobaczymy także Samuele Ricciego i Ardona Jasharie. 23-letni Szwajcar to najdroższy piłkarz, który trafił latem do Serie A.
Kluczowe było również zastępstwo dla Theo Hernandeza, ponieważ lewy obrońca przeniósł się do Al-Hilal. Jego miejsca na boku defensywy zajmie Pervis Estupinan z Brighton & Hove Albion. Po ruchach Milanu na rynku transferowym widać, że postawili na mieszankę młodości z doświadczeniem. Obok takich graczy jak Koni De Winter czy Zachary Athekame podpisano kontrakt z 35-letnim Pietro Terracciano. Czy młode wilki w połączeniu z doświadczonymi zawodnikami to przepis na powrót do Ligi Mistrzów?
AC Milan – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Ardon Jashari
|Defensywny pomocnik
|Club Brugge
|36 mln euro
|Samuele Ricci
|Defensywny pomocnik
|Torino
|23 mln euro
|Koni De Winter
|Środkowy obrońca
|Genoa
|20 mln euro
|Pervis Estupinan
|Lewy obrońca
|Brighton
|17 mln euro
|Zachary Athekame
|Prawy obrońca
|Young Boys Berno
|10 mln euro
|Luka Modrić
|Środkowy pomocnik
|Real Madryt
|Bez odstępnego
|Pietro Terracciano
|Bramkarz
|Fiorentina
|Bez odstępnego
AC Milan – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Kwota transferu
|Tijjani Reijnders
|Środkowy pomocnik
|Manchester City
|55 mln euro
|Malick Thiaw
|Środkowy obrońca
|Newcastle
|35 mln euro
|Theo Hernandez
|Lewy obrońca
|Al-Hilal
|25 mln euro
|Noah Okafor
|Lewy napastnik
|Leeds United
|19 mln euro
|Pierre Kalulu
|Środkowy obrońca
|Juventus
|14,3 mln euro
|Emerson Royal
|Prawy obrońca
|Flamengo
|9 mln euro
|Marco Pellegrino
|Środkowy obrońca
|Boca Juniors
|3,5 mln euro
|Tommaso Pobega
|Środkowy pomocnik
|Bologna
|Wypożyczenie (1 mln euro)
|Marco Sportiello
|Bramkarz
|Atalanta BC
|1 mln euro
|Warren Bondo
|Środkowy pomocnik
|Cremonese
|Wypożyczenie (0,5 mln euro)
|Filippo Terracciano
|Prawy obrońca
|Cremonese
|Wypożyczenie (0,5 mln euro)
|Davide Calabria
|Prawy obrońca
|Panathinaikos
|Bez odstępnego
|Luka Jović
|Napastnik
|AEK Ateny
|Bez odstępnego
|Devis Vasquez
|Bramkarz
|AS Roma
|Bez odstępnego
|Marko Lazetić
|Napastnik
|Aberdeen FC
|Bez odstępnego
|Alvaro Morata
|Napastnik
|Como
|Wypożyczenie
|Francesco Camarda
|Napastnik
|Lecce
|Wypożyczenie
|Lorenzo Colombo
|Napastnik
|Genoa
|Wypożyczenie
|Christian Comotto
|Środkowy pomocnik
|Spezia
|Wypożyczenie
|Alessandro Florenzi
|Prawy obrońca
|Bez klubu
|–
|Joao Felix
|Napastnik
|Chelsea
|Koniec wypożyczenia
|Tammy Abraham
|Napastnik
|AS Roma
|Koniec wypożyczenia
|Riccardo Sottil
|Lewy napastnik
|Fiorentina
|Koniec wypożyczenia
|Kyle Walker
|Prawy obrońca
|Manchester City
|Koniec wypożyczenia
Bilans transferowy Milanu
- Nowi zawodnicy: 7
- Odejścia z klubu: 24
- Wydatki na transfery: 111 mln euro
- Zarobki na transferach: 163,8 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Milanu
Milan wciąż szuka nowego napastnika. W mediach pojawiają się różne pogłoski, a wśród kandydatów wymienia się m.in. Rasmusa Hojlunda i Dusana Vlahovicia. Wydaje się jednak, że bliżej transferu na San Siro jest snajper Bayeru Leverkusen – Victor Boniface. We włoskiej prasie nie brakuje również plotek dotyczących reprezentanta Polski. Z przeprowadzką do Mediolanu łączony jest Jakub Kiwior.
Oprócz ewentualnych transferów do klubu nie można wykluczyć jeszcze jednego odejścia. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość amerykańskiego pomocnika. Yunus Musah cieszy się zainteresowaniem drużyn z Premier League. W Milanie okazał się niewypałem, ale mimo to Crystal Palace i Nottingham Forest rozważają złożenie oferty.