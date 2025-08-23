Milan musiał zastąpić dwie gwiazdy. Allegri dostał mieszankę młodości z doświadczeniem

AC Milan stracił latem dwóch kluczowych zawodników, ponieważ z klubu odeszli Theo Hernandez i Tijjani Reijnders. Czy w Mediolanie godnie ich zastąpili? Nowi piłkarze to mieszanka młodości z doświadczeniem.

AC Milan – transfery przed sezonem 2025/2026

Nie było to spokojne lato w czerwonej części Mediolanu. Brak awansu do europejskich pucharów, zmiana trenera i odejścia kluczowych zawodników. AC Milan, a właściwie ich kibice mogą czuć pewne obawy przed startem Serie A. Transfery przed sezonem 2025/2026 wywołują mieszane uczucia, ale wśród nowych twarzy nie brakuje znanych nazwisk jak Luka Modrić czy Samuele Ricci.

Hitem transferowym w Milanie było oczywiście zakontraktowanie Luki Modricia. Natomiast reprezentant Chorwacji to tylko jeden z trzech nowych pomocników. Odejście Tijjaniego Reijndersa do Manchesteru City, zmusiło władze klubu do sprowadzenia większej ilości zawodników. W nowym sezonie w drugiej linii mediolańczyków zobaczymy także Samuele Ricciego i Ardona Jasharie. 23-letni Szwajcar to najdroższy piłkarz, który trafił latem do Serie A.

Kluczowe było również zastępstwo dla Theo Hernandeza, ponieważ lewy obrońca przeniósł się do Al-Hilal. Jego miejsca na boku defensywy zajmie Pervis Estupinan z Brighton & Hove Albion. Po ruchach Milanu na rynku transferowym widać, że postawili na mieszankę młodości z doświadczeniem. Obok takich graczy jak Koni De Winter czy Zachary Athekame podpisano kontrakt z 35-letnim Pietro Terracciano. Czy młode wilki w połączeniu z doświadczonymi zawodnikami to przepis na powrót do Ligi Mistrzów?

AC Milan – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Kwota transferu Ardon Jashari Defensywny pomocnik Club Brugge 36 mln euro Samuele Ricci Defensywny pomocnik Torino 23 mln euro Koni De Winter Środkowy obrońca Genoa 20 mln euro Pervis Estupinan Lewy obrońca Brighton 17 mln euro Zachary Athekame Prawy obrońca Young Boys Berno 10 mln euro Luka Modrić Środkowy pomocnik Real Madryt Bez odstępnego Pietro Terracciano Bramkarz Fiorentina Bez odstępnego

AC Milan – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Kwota transferu Tijjani Reijnders Środkowy pomocnik Manchester City 55 mln euro Malick Thiaw Środkowy obrońca Newcastle 35 mln euro Theo Hernandez Lewy obrońca Al-Hilal 25 mln euro Noah Okafor Lewy napastnik Leeds United 19 mln euro Pierre Kalulu Środkowy obrońca Juventus 14,3 mln euro Emerson Royal Prawy obrońca Flamengo 9 mln euro Marco Pellegrino Środkowy obrońca Boca Juniors 3,5 mln euro Tommaso Pobega Środkowy pomocnik Bologna Wypożyczenie (1 mln euro) Marco Sportiello Bramkarz Atalanta BC 1 mln euro Warren Bondo Środkowy pomocnik Cremonese Wypożyczenie (0,5 mln euro) Filippo Terracciano Prawy obrońca Cremonese Wypożyczenie (0,5 mln euro) Davide Calabria Prawy obrońca Panathinaikos Bez odstępnego Luka Jović Napastnik AEK Ateny Bez odstępnego Devis Vasquez Bramkarz AS Roma Bez odstępnego Marko Lazetić Napastnik Aberdeen FC Bez odstępnego Alvaro Morata Napastnik Como Wypożyczenie Francesco Camarda Napastnik Lecce Wypożyczenie Lorenzo Colombo Napastnik Genoa Wypożyczenie Christian Comotto Środkowy pomocnik Spezia Wypożyczenie Alessandro Florenzi Prawy obrońca Bez klubu – Joao Felix Napastnik Chelsea Koniec wypożyczenia Tammy Abraham Napastnik AS Roma Koniec wypożyczenia Riccardo Sottil Lewy napastnik Fiorentina Koniec wypożyczenia Kyle Walker Prawy obrońca Manchester City Koniec wypożyczenia

Bilans transferowy Milanu

Nowi zawodnicy: 7

Odejścia z klubu: 24

Wydatki na transfery: 111 mln euro

Zarobki na transferach: 163,8 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Milanu

Milan wciąż szuka nowego napastnika. W mediach pojawiają się różne pogłoski, a wśród kandydatów wymienia się m.in. Rasmusa Hojlunda i Dusana Vlahovicia. Wydaje się jednak, że bliżej transferu na San Siro jest snajper Bayeru Leverkusen – Victor Boniface. We włoskiej prasie nie brakuje również plotek dotyczących reprezentanta Polski. Z przeprowadzką do Mediolanu łączony jest Jakub Kiwior.

Oprócz ewentualnych transferów do klubu nie można wykluczyć jeszcze jednego odejścia. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość amerykańskiego pomocnika. Yunus Musah cieszy się zainteresowaniem drużyn z Premier League. W Milanie okazał się niewypałem, ale mimo to Crystal Palace i Nottingham Forest rozważają złożenie oferty.