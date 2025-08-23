Milan musiał zastąpić dwie gwiazdy. Allegri dostał mieszankę młodości z doświadczeniem

08:33, 23. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

AC Milan stracił latem dwóch kluczowych zawodników, ponieważ z klubu odeszli Theo Hernandez i Tijjani Reijnders. Czy w Mediolanie godnie ich zastąpili? Nowi piłkarze to mieszanka młodości z doświadczeniem.

Max Allegri
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Max Allegri

AC Milan – transfery przed sezonem 2025/2026

Nie było to spokojne lato w czerwonej części Mediolanu. Brak awansu do europejskich pucharów, zmiana trenera i odejścia kluczowych zawodników. AC Milan, a właściwie ich kibice mogą czuć pewne obawy przed startem Serie A. Transfery przed sezonem 2025/2026 wywołują mieszane uczucia, ale wśród nowych twarzy nie brakuje znanych nazwisk jak Luka Modrić czy Samuele Ricci.

Hitem transferowym w Milanie było oczywiście zakontraktowanie Luki Modricia. Natomiast reprezentant Chorwacji to tylko jeden z trzech nowych pomocników. Odejście Tijjaniego Reijndersa do Manchesteru City, zmusiło władze klubu do sprowadzenia większej ilości zawodników. W nowym sezonie w drugiej linii mediolańczyków zobaczymy także Samuele Ricciego i Ardona Jasharie. 23-letni Szwajcar to najdroższy piłkarz, który trafił latem do Serie A.

Kluczowe było również zastępstwo dla Theo Hernandeza, ponieważ lewy obrońca przeniósł się do Al-Hilal. Jego miejsca na boku defensywy zajmie Pervis Estupinan z Brighton & Hove Albion. Po ruchach Milanu na rynku transferowym widać, że postawili na mieszankę młodości z doświadczeniem. Obok takich graczy jak Koni De Winter czy Zachary Athekame podpisano kontrakt z 35-letnim Pietro Terracciano. Czy młode wilki w połączeniu z doświadczonymi zawodnikami to przepis na powrót do Ligi Mistrzów?

AC Milan – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubKwota transferu
Ardon JashariDefensywny pomocnikClub Brugge36 mln euro
Samuele RicciDefensywny pomocnikTorino23 mln euro
Koni De WinterŚrodkowy obrońcaGenoa20 mln euro
Pervis EstupinanLewy obrońcaBrighton17 mln euro
Zachary AthekamePrawy obrońcaYoung Boys Berno10 mln euro
Luka ModrićŚrodkowy pomocnikReal MadrytBez odstępnego
Pietro TerraccianoBramkarzFiorentinaBez odstępnego

AC Milan – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubKwota transferu
Tijjani ReijndersŚrodkowy pomocnikManchester City55 mln euro
Malick ThiawŚrodkowy obrońcaNewcastle35 mln euro
Theo HernandezLewy obrońcaAl-Hilal25 mln euro
Noah OkaforLewy napastnikLeeds United19 mln euro
Pierre KaluluŚrodkowy obrońcaJuventus14,3 mln euro
Emerson RoyalPrawy obrońcaFlamengo9 mln euro
Marco PellegrinoŚrodkowy obrońcaBoca Juniors3,5 mln euro
Tommaso PobegaŚrodkowy pomocnikBolognaWypożyczenie (1 mln euro)
Marco SportielloBramkarzAtalanta BC1 mln euro
Warren BondoŚrodkowy pomocnikCremoneseWypożyczenie (0,5 mln euro)
Filippo TerraccianoPrawy obrońcaCremoneseWypożyczenie (0,5 mln euro)
Davide CalabriaPrawy obrońcaPanathinaikosBez odstępnego
Luka JovićNapastnikAEK AtenyBez odstępnego
Devis VasquezBramkarzAS RomaBez odstępnego
Marko LazetićNapastnikAberdeen FCBez odstępnego
Alvaro MorataNapastnikComoWypożyczenie
Francesco CamardaNapastnikLecceWypożyczenie
Lorenzo ColomboNapastnikGenoaWypożyczenie
Christian ComottoŚrodkowy pomocnikSpeziaWypożyczenie
Alessandro FlorenziPrawy obrońcaBez klubu
Joao FelixNapastnikChelseaKoniec wypożyczenia
Tammy AbrahamNapastnikAS RomaKoniec wypożyczenia
Riccardo SottilLewy napastnikFiorentinaKoniec wypożyczenia
Kyle WalkerPrawy obrońcaManchester CityKoniec wypożyczenia

Bilans transferowy Milanu

  • Nowi zawodnicy: 7
  • Odejścia z klubu: 24
  • Wydatki na transfery: 111 mln euro
  • Zarobki na transferach: 163,8 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Milanu

Milan wciąż szuka nowego napastnika. W mediach pojawiają się różne pogłoski, a wśród kandydatów wymienia się m.in. Rasmusa Hojlunda i Dusana Vlahovicia. Wydaje się jednak, że bliżej transferu na San Siro jest snajper Bayeru Leverkusen – Victor Boniface. We włoskiej prasie nie brakuje również plotek dotyczących reprezentanta Polski. Z przeprowadzką do Mediolanu łączony jest Jakub Kiwior.

Oprócz ewentualnych transferów do klubu nie można wykluczyć jeszcze jednego odejścia. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość amerykańskiego pomocnika. Yunus Musah cieszy się zainteresowaniem drużyn z Premier League. W Milanie okazał się niewypałem, ale mimo to Crystal Palace i Nottingham Forest rozważają złożenie oferty.

POLECAMY TAKŻE

Max Allegri, Igor Tudor i Ivan Jurić
Juventus, Milan czy Atalanta? Ten klub Serie A wydał najwięcej na transfery
Lautaro Martinez
Serie A 2025/26: Inter i Napoli powalczą o tytuł, beniaminkowie, transfery i pierwsza kolejka
Massimiliano Allegri
Juventus prowadzi negocjacje z Milanem ws. transferu skrzydłowego