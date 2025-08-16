Jakub Kiwior wkrótce może opuścić Arsenal. Kanonierzy właśnie otrzymali ofertę od AC Milanu. Do sprzedaży jednak dojdzie tylko w momencie propozycji opiewającej na 25 milionów funtów - podaje "TuttoMercatoWeb".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

AC Milan złożył ofertę za Jakuba Kiwiora

Arsenal już w niedzielne popołudnie rozpocznie nowy sezon Premier League. Przed podopiecznymi Mikela Artety trudne wyzwanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie Manchester United. Kanonierzy dotychczas byli niezwykle aktywnie na rynku transferowym. Udało im się dopiąć interesujące wzmocnienia. Na papierze najciekawiej zapowiada się przyjście Viktora Gyokeresa.

Tymczasem wciąż nie jest jasna przyszłość Jakuba Kiwiora w Arsenalu. Londyńczycy poważnie rozważają sprzedaż reprezentanta Polski. Tymczasem w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „TuttoMercatoWeb”. Otóż defensor wkrótce może wrócić na boiska Serie A. Kanonierzy właśnie otrzymali ofertę od AC Milanu. 25-latek ma być otwarty na przenosiny do Włoch.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wspomniane źródło zaznacza jednak, że Arsenal obecnie nie zgodzi się na odejście Jakuba Kiwiora. Kanonierzy jasno dali do zrozumienia. AC Milan musi zapłacić 25 milionów funtów za polskiego defensora. Rossoneri jednak są na tyle zdeterminowani, żeby pozyskać defensora, że wkrótce mogą spełnić finansowe oczekiwania zespołu Premier League.

Jakub Kiwior reprezentuje barwy Arsenalu od stycznia 2023 roku. Dotychczas reprezentant Polski rozegrał 68 spotkań pod okiem Mikel Artety. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców. Defensor może również pochwalić się pięcioma asystami.