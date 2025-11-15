Lewandowski na radarze gigantów! Romano ujawnił plan Polaka

Robert Lewandowski cieszy się dużym zainteresowaniem. O sprowadzeniu Polaka myśli Milan i Fenerbahce. Jak informuje Fabrizio Romano napastnik nigdy nie rozważał opuszczenia Barcelony w styczniu bądź zakończenia kariery po sezonie.

Robert Lewandowski nie rozważa odejścia z Barcelony w styczniu

Robert Lewandowski regularnie pytany jest o swoją przyszłość ze względu na wygasający kontrakt. Reprezentant Polski zdradził jednak, że nie zamierza spieszyć się z podjęciem decyzji. Co więcej, nawet gdyby teraz FC Barcelona zaproponowała mu nowy kontrakt, to nie odpowiedziałby od razu. Wszystko wskazuje na to, że chce starannie przemyśleć następny krok w karierze.

Przyszłość jednego z najlepszych napastników na świecie to jeden z najciekawszych wątków dla mediów z całego świata. Co chwilę pojawiają się nowe informacje ws. zainteresowania 37-latkiem. Nie jest tajemnicą, że Polakiem interesuje się Milan, a na transfer naciska sam Zlatan Ibrahimović. Włoski gigant to tylko jedna z potencjalnych opcji dla piłkarza. Lewandowski przykuł także uwagę Fenerbahce.

Co ciekawe ostatnio pojawiły się w Hiszpanii sensacyjne doniesienia, że Lewandowski rozważa zakończenie kariery po wygaśnięciu kontraktu w Barcelonie. Piotr Koźmiński z Goal.pl zajrzał za kulisy i zdementował te informacje, przekazując, że Lewy nie wybiera się na emeryturę.

Tego samego zdania jest również Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz poinformował, że Lewandowski nigdy nie rozważał zakończenia kariery po sezonie 2025/2026. Dodał również, że odejście w trakcie zimowego okna transferowego nie było, ani nie jest brane pod uwagę. Celem kapitana reprezentacji Polski jest zdobycie wszystkich możliwych trofeum z Dumą Katalonii w trwających rozgrywkach.