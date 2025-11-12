Lewandowski zmieni klub?! Legenda naciska na transfer

Zlatan Ibrahimović naciska na transfer Lewandowskiego do Milanu
Robert Lewandowski cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Wszystko przez fakt, że jego kontrakt z Barceloną wygasa po zakończeniu sezonu. Dla wielu klubów jest to idealna okazja, aby pozyskać zawodnika klasy światowej zupełnie za darmo. Jedna z drużyn, która najczęściej jest wymieniana w kontekście przyszłości Polaka to włoski gigant Serie A – AC Milan.
O zainteresowaniu Rossonerich pisały już niemal wszystkie media. Teraz nowe informacje przekazał Sacha Tavolieri z serwisu Sky Sport. Jego zdaniem wielkim fanem pomysłu sprowadzenia Lewandowskiego jest Zlatan Ibrahimović. Szwed uważa, że 37-latek byłby idealnym wzorem do naśladowania dla młodych piłkarzy Milanu.
Co byś zrobił na miejscu Lewandowskiego?
- został w Barcelonie 63%
- podpisał kontrakt z Milanem 13%
- zakończył karierę 0%
- wybrał inny klub 25%
8+ Votes
Co więcej, mediolańczycy coraz poważniej myślą o podpisaniu kontraktu z reprezentantem Polski. Igli Tare, czyli dyrektor sportowy Milanu ma spotkać się z Pinim Zahavim. Do rozmów pomiędzy klubem a agentem piłkarza ma dojść w najbliższych tygodniach.
Lewandowski jak na razie nie skupia się na wyborze następnego klubu. O podejściu do tematu wygasającego kontraktu w Barcelonie mówił ostatnio na konferencji prasowej. W bieżącym sezonie ma na swoim koncie 12 meczów, w których zdobył 7 bramek.