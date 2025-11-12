Lewandowski zmieni klub?! Legenda naciska na transfer

10:51, 12. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sacha Tavolieri

Robert Lewandowski od dłuższego czasu jest łączony z Milanem. Jak podaje Sacha Tavolieri na transfer naciska sam Zlatan Ibrahimović. W najbliższym czasie ma dojść do spotkania na linii klub - agent.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Zlatan Ibrahimović naciska na transfer Lewandowskiego do Milanu

Robert Lewandowski cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Wszystko przez fakt, że jego kontrakt z Barceloną wygasa po zakończeniu sezonu. Dla wielu klubów jest to idealna okazja, aby pozyskać zawodnika klasy światowej zupełnie za darmo. Jedna z drużyn, która najczęściej jest wymieniana w kontekście przyszłości Polaka to włoski gigant Serie A – AC Milan.

O zainteresowaniu Rossonerich pisały już niemal wszystkie media. Teraz nowe informacje przekazał Sacha Tavolieri z serwisu Sky Sport. Jego zdaniem wielkim fanem pomysłu sprowadzenia Lewandowskiego jest Zlatan Ibrahimović. Szwed uważa, że 37-latek byłby idealnym wzorem do naśladowania dla młodych piłkarzy Milanu.

Co byś zrobił na miejscu Lewandowskiego?

  • został w Barcelonie
  • podpisał kontrakt z Milanem
  • zakończył karierę
  • wybrał inny klub
  • został w Barcelonie 63%
  • podpisał kontrakt z Milanem 13%
  • zakończył karierę 0%
  • wybrał inny klub 25%

8+ Votes

Co więcej, mediolańczycy coraz poważniej myślą o podpisaniu kontraktu z reprezentantem Polski. Igli Tare, czyli dyrektor sportowy Milanu ma spotkać się z Pinim Zahavim. Do rozmów pomiędzy klubem a agentem piłkarza ma dojść w najbliższych tygodniach.

Lewandowski jak na razie nie skupia się na wyborze następnego klubu. O podejściu do tematu wygasającego kontraktu w Barcelonie mówił ostatnio na konferencji prasowej. W bieżącym sezonie ma na swoim koncie 12 meczów, w których zdobył 7 bramek.

POLECAMY TAKŻE

Pedri
Barcelona w szoku. Pedri polecił mu odejście z klubu
Robert Lewandowski
Barcelona skontaktowała się z następcą Lewandowskiego. Wielka gwiazda
Lamine Yamal
Barcelona odzyska dwie gwiazdy po kontuzji! Wtedy wróci Yamal