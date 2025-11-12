Lewandowski skończy karierę latem 2026?! Sprawa jest bardzo jasna! [NOWE INFORMACJE]

Dużo spekuluje się ostatnio o przyszłości Roberta Lewandowskiego. 10 listopada z Hiszpanii dotarły wieści, że Polak może zakończyć karierę szybciej niż się wydaje. Czy to faktycznie możliwe? Goal.pl zajrzał za kulisy.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ALAMY Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Albo Barcelona, albo koniec?

Robert Lewandowski cały czas jest na medialnym świeczniku. Po pierwsze, chodzi o świetną formę jaką pokazał po kontuzji strzelając trzy gole Celcie Vigo, a po drugie, jak wiadomo kończy mu się umowa z Barceloną co w naturalny sposób pobudza spekulacje o tym co dalej z Polakiem.

10 listopada kataloński „Sport”zasugerował, że Lewandowskim tak się podoba życie w Barcelonie, że jeśli klub nie zaproponuje mu nowej umowy, to Polak może zakończyć karierę już po tym sezonie, byle tylko dalej tam mieszkać.

Zero szans, że skończy

Goal.pl postanowił sprawdzić te wieści. A zatem ile w nich prawdy? Otóż prawdą jest to, że… Lewandowskim dobrze się żyje w Barcelonie. Ale to żadna nowość, ani niespodzianka, bo Robert wielokrotnie mówił na ten temat.

Natomiast z mojej wiedzy wynika, że szansa na to, iż po tym sezonie napastnik Barcelony zakończy karierę wynosi… zero procent. Dokładnie zero! Kapitan kadry absolutnie nie ma takich myśli i na pewno będzie kontynuował karierę. To nie jest więc pytanie, czy, a gdzie będzie grał.

„Mam wewnętrzny spokój”

Ta decyzja nie jest żadną niespodzianką, a wynika z tego, co wielokrotnie mowił polski napastnik. Że fizycznie i mentalnie czuje się bardzo dobrze. W związku z tym nie ma żadnego powodu, aby już latem powiedział „pas”.

Zresztą, sam „Lewy” mówił o tym na ostatniej konferencji prasowej. Wprawdzie nie padło tam wprost pytanie, czy rozpatruje koniec kariery, ale napastnik Barcelony poruszył temat swojej przyszłości.

W tym temacie zagadnięto też jego agenta, Piniego Zahaviego, który od kilku lat współpracuje z „Lewym” i pilotował jego transfer do Barcelony.

Szewczenko jest za. Pod jednym warunkiem

Priorytetem Polaka jest oczywiście pozostanie w Barcelonie, ale od dłuższego czasu mówi się też o AC Milan. W związku z tym goal.pl zapytał niedawno Andrija Szewczenkę, dobrego znajomego Lewandowskiego, ale przede wszystkim, legendy Milanu, co sądzi na ten temat.

A co do innych kierunków, w tym momencie żadnego wykluczyć nie można. To nie tak, że Lewandowski na pewno nie pójdzie do Arabii Saudyjskiej, czy do MLS. Natomiast wiele wskazuje na to, że odpowiedź na pytanie, gdzie zagra, poznamy najwcześniej wiosną. Ale to że będzie kontynuował karierę jest po prostu pewne.