Lewandowski znalazł się na radarze giganta! Chce go sprowadzić już zimą

Robert Lewandowski znalazł się na liście życzeń Fenerbahce. Jak donosi dziennikarz Sercan Hamzaoglu, turecki gigant rozważa sprowadzenie polskiego napastnika już w styczniu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może trafić do Fenerbahce

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie wciąż nie jest jasna. Doświadczony snajper ma kontrakt do końca czerwca 2026 roku, jednak w Katalonii coraz głośniej mówi się o możliwych zmianach w ofensywie. Media podają, że klub rozgląda się za następcą 37-latka, a jednym z faworytów ma być Harry Kane. Sam Lewandowski nie spieszy się z decyzją, co podkreślał na poniedziałkowej konferencji reprezentacji Polski.

Z kolei jak podaje dziennikarz Sercan Hamzaoglu, sytuację Polaka uważnie obserwuje Fenerbahce, które chciałoby rozpocząć rozmowy podczas zimowego okienka transferowego. Klub ze Stambułu ma w planach sprzedaż Youssefa En-Nesyriego, który może przenieść się do Arabii Saudyjskiej.

W przypadku odejścia Marokańczyka klub mógłby zaproponować Lewandowskiemu półtoraroczny kontrakt obowiązujący do połowy 2027 roku.

Mimo tych doniesień transfer już zimą wydaje się mało prawdopodobny. Polak chce zdobywać z Blaugraną kolejne trofea, a Hansi Flick wciąż widzi w nim kluczową postać zespołu. Nie można jednak wykluczyć, że po zakończeniu obecnego sezonu napastnik rozważy zmianę otoczenia. W ostatnim czasie dużo mówi się także o zainteresowaniu AC Milan.

