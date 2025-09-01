Milan bliski porozumienia z Romą. Dwóch piłkarzy zmieni klub

Milan prowadzi rozmowy z Romą w sprawie wymiany napastników: Santiago Gimeneza i Artema Dovbyka. Według "Calciomercato" obie strony szukają formuły korzystnej dla zawodników i klubów, a porozumienie jest blisko.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan i Roma rozważają wymianę Gimenez – Dovbyk

Milan według doniesień porozumiał się już w sprawie transferów Adriena Rabiota z Marsylii oraz Davida Odogu z Wolfsburga wzmacniając tym samym defensywę i środek pola. Teraz celem zespołu Massimiliano Allegriego jest zakontraktowanie nowego napastnika.

Rozmowy z Romą dotyczą wymiany Santiago Gimeneza i Artema Dovbyka. Negocjacje nabrały tempa w ostatnich godzinach, a włoskie media podkreślają, że bardzo prawdopodobne jest porozumienie jeszcze przed zamknięciem rynku transferowego.

Milan zaakceptował formułę wypożyczenia z opcją wykupu. Oznacza to, że transakcja nie będzie miała charakteru krótkoterminowego, a obie drużyny mogą skorzystać na dalszej współpracy z zawodnikami. Podobne rozwiązanie zastosowano rok temu, gdy doszło do wymiany Abrahama i Saelemakersa.

Rozmowy trwają nieprzerwanie i prowadzone są z dużą ostrożnością. Kluby chcą ustalić wszystkie szczegóły, tak aby uniknąć niepewności związanej z wypożyczeniem bez dodatkowych opcji.

Czas działa jednak na niekorzyść obu stron, ponieważ do zamknięcia rynku pozostało niewiele godzin. Milan i Roma próbują znaleźć ostateczny kompromis, który pozwoli na sfinalizowanie głośnej wymiany napastników jeszcze przed końcem okna transferowego.

