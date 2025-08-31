Milan i Roma wymienią się napastnikami. Hit transferowy w Serie A

AC Milan i AS Roma w ostatnim dniu okna transferowego mogą wymienić się napastnikami. Jak podaje Fabrizio Romano w transakcji mają wziąć udział Artem Dovbyk i Santiago Gimenez.

Independent Photo Agency Srl / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini i Max Allegri

Gimenez do Romy, a Dovbyk do Milanu – wielka wymiana w Serie A

Letnie okno transferowe w Serie A zamknie się w poniedziałek (1 września). W ostatnim dniu, czyli popularnym „Deadline Day” może dojść do zaskakującej wymiany pomiędzy AS Romą i AC Milanem. Kluby wewnątrz ligi ma zmienić dwóch napastników: Santiago Gimenez i Artem Dovbyk. O szczegółach transakcji poinformował Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

Zdaniem dziennikarza Gimenez dostał zielone światło na transfer do Romy. Po wielu tygodniach prób ostatecznie Rossoneri nie byli w stanie przekonać Meksykanina do pozostania na San Siro. W efekcie zdecydowali się go sprzedać, co zaakceptował piłkarz. 24-latek był zawodnikiem Milanu zaledwie przez pół sezonu, dołączając do zespołu w styczniu z Feyenoordu za ok. 32 mln euro.

Fabrizio Romano sugeruje, że Gimenez ma zostać zastąpiony napastnikiem Romy – Artemem Dovbykiem. Reprezentant Ukrainy okazał się niewypałem transferowym. Giallorossi zapłacili za niego ok. 30 mln euro. Mimo 12 goli w lidze w poprzednim sezonie nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Wymiana Gimenez – Dovbyk jest całkiem prawdopodobna. Napastnicy są otwarci na ten pomysł, ale transakcja dojdzie do skutku jeśli Milan i Roma osiągną porozumienie przed zamknięciem letniego okna transferowego.