Michał Karbownik zmieni klub. Porozumiał się z turecką ekipą

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Michał Karbownik

Michał Karbownik będzie miał nowy klub

Michał Karbownik jeszcze kilka lat temu postrzegany był jako wielka nadzieja reprezentacji Polski i piłkarz, który może się w niej zadomowić na wiele kolejnych lat. Tak się jednak nie stało. Obecnie od jakiegoś czasu bilans występów 25-latka w Biało-Czerwonych barwach zatrzymał się czterech i chyba szybko nie będzie okazji do tego, żeby go zwiększyć.

Niemniej klubowa kariera Karbownika nieco się ustabilizowała i lewy wahadłowy przede wszystkim regularnie gra w piłkę. Do tej pory robił do na boiskach drugiej Bundesligi w barwach Herthy Berlin, ale od nowego sezonu będzie kontynuował grę w nowych barwach. Według informacji, które przekazał Resat Can Ozbudak ze „Spor Depor”, Michał Karbownik porozumiał się już ws. transferu do tureckiego Basaksehiru, a więc 5. ekipy poprzedniej sezonu tamtejszej ligi.

W zakończonym sezonie 25-latek na koncie zanotował 30 występów i cztery asysty. Na poziomie 2. Bundesligi uzbierał łącznie blisko 100 spotkań, gdzie zdobył jednego gola oraz zanotował dziesięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na niespełna dwa miliony euro. Będzie to dla niego szósty klub w profesjonalnej karierze.

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