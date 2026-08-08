Manchester United odbił się od ściany. Gwiazdor nie na sprzedaż

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Lewis Hall

Lewis Hall zostanie w Newcastle United

Manchester United za jeden z priorytetów podczas aktualnego letniego okienka transferowego postawił sobie sprowadzenie nowego lewego obrońcy. Na szczycie listy życzeń angielskiego giganta od dawna znajduje się Lewis Hall, jednak jego pozyskanie graniczy obecnie z cudem. Czerwone Diabły będą musiały najprawdopodobniej poszukać innego kandydata do wzmocnienia defensywy.

Jak poinformowała stacja telewizyjna „Sky Sports”, Newcastle United przekazało bowiem Manchesterowi United, że 21-letni wahadłowy nie jest na sprzedaż za żadną cenę tego lata. Stanowisko Srok w tej sprawie wydaje się jednoznaczne oraz ostateczne. Tym samym klub z Old Trafford planuje skupić się na innych zawodnikach, chcąc mimo wszystko zwiększyć rywalizację na lewej stronie obrony.

Hall występuje w barwach Newcastle od sierpnia 2023 roku, gdy trafił na St James’ Park z Chelsea. Początkowo grał dla ekipy The Magpies na zasadzie wypożyczenia, a rok później został wykupiony za ponad 30 milionów euro. Boczny defensor w poprzednim sezonie rozegrał 47 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 40 milionów euro.