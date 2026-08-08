Darwin Nunez ponownie zagra z legendą Liverpoolu? To możliwy scenariusz

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Trabzonspor chce postawić na duet Salah – Nunez

Trabzonspor podczas aktualnego letniego okienka transferowego sprowadził już Mohameda Salaha, co odbiło się szerokim echem w piłkarskim świecie. Niewykluczone, że turecki klub lada moment ściągnie do siebie kolejnego byłego zawodnika Liverpoolu. Tym razem na celowniku giganta znad Bosforu wylądował znany urugwajski napastnik.

Jak poinformowała strona internetowa „iNews”, zainteresowanie Trabzonsporu wzbudził bowiem Darwin Nunez. 27-letni snajper znajduje się na wylocie z Al-Hilal, dlatego jego przeprowadzka do Turcji jest możliwym scenariuszem. Rosły Urugwajczyk w ekipie Bordowo-Niebieskich mógłby ponownie zagrać u boku Salaha i stworzyć z nim bardzo ciekawy duet w linii ataku.

Nunez występuje w Arabii Saudyjskiej od lata 2025 roku, kiedy trafił tam z wyżej wspomnianego Liverpoolu za około 53 miliony euro. W poprzednim sezonie rozegrał 24 spotkania, zdobył dziewięć bramek i zanotował pięć asyst. Wcześniej reprezentował także barwy Penarolu, Almerii oraz Benfiki Lizbona. Według serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi mniej więcej 20 milionów euro.