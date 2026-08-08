Enzo Fernandez łączony z hitowym transferem wewnątrz Premier League

Enzo Fernandez może opuścić Chelsea w letnim okienku transferowym. Jak podaje serwis TEAMtalk, argentyński pomocnik jest otwarty na przenosiny do Manchesteru City.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Manchester City może sprowadzić Enzo Fernandeza

Enzo Fernandez od jakiegoś czasu jest poważnie łączony z opuszczeniem Chelsea. 25-letni pomocnik chce bowiem spróbować nowego wyzwania. W ostatnich miesiącach mierzący 178 centymetrów Argentyńczyk był często przymierzany do hiszpańskiego Realu Madryt, jednak taka przeprowadzka najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku.

Według najnowszych informacji gwiazdor ma na stole inną opcję. Jak podaje brytyjski serwis „TEAMtalk”, chęć jego pozyskania wykazuje bowiem Manchester City, a Fernandez jest otwarty na dołączenie do ekipy Obywateli, gdzie ponownie mógłby współpracować z Enzo Mareską. Chelsea może jednak być niechętna do sprzedaży swojego piłkarza ligowemu rywalowi i zażądać za niego ogromnych pieniędzy.

Mistrz świata z 2022 roku trafił na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku z Benfiki Lizbona za około 120 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 169 spotkań w barwach drużyny The Blues, zdobył 31 bramek oraz zanotował 30 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2032 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na 90 milionów euro.