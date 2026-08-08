Przełom ws. przyszłości Milika. Ma dostać jeszcze jedną szansę!

Arkadiusz Milik zdawał się być na wylocie, a ostatecznie może zostać w Juventusie na kolejny sezon. "La Gazzetta dello Sport" sugeruje, że Luciano Spalletti da szansę Polakowi.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Spalletti planuje postawić na Milika

Arkadiusz Milik od ponad dwóch lat ma poważne problemy zdrowotne. Zaczęło się w czerwcu 2024 roku, kiedy to przygotowywał się z reprezentacją Polski do Mistrzostw Europy. Podczas meczu towarzyskiego nabawił się kontuzji kolana. Od tego czasu mierzy się z kolejnymi trudnościami, choć do gry zdołał wrócić pod koniec minionego sezonu. Rozegrał dwa spotkania, a następnie pauzował z uwagi na kolejny uraz.

Wydawało się więc, że jego przyszłość w Juventusie jest już skreślona. Stara Dama w rzeczywistości planowała jego odejście, natomiast ten temat się mocno skomplikował. Tego lata drużynę opuścił Dusan Vlahović, któremu wygasła umowa. Turyńczycy pokusili się o definitywny wykup Randala Kolo Muaniego z PSG, ale to za mało. W kadrze jest jeszcze Jonathan David, natomiast on w poprzednim sezonie kompletnie się nie sprawdził.

W obliczu takiej sytuacji kadrowej Luciano Spalletti może jeszcze postawić na Milika. „La Gazzetta dello Sport” twierdzi, że rosną jego szanse na grę w nowym sezonie. Może otrzymać kolejny kredyt zaufania i spróbować odbudować swoją pozycję w Turynie.

Milik jest już w pełni sprawny i regularnie gra w sparingach. To sugeruje, że Spalletti faktycznie na niego liczy. Włoskie medium uważa, że widzi go w roli dżokera, który swoim doświadczeniem i jakością będzie wprowadzał sporo ożywienia z ławki rezerwowych.