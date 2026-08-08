Ronald Araujo odchodzi z Barcelony. Głośne przenosiny

07:33, 8. sierpnia 2026 07:54, 8. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Ronald Araujo zamieni La Ligę na Premier League. Urugwajski stoper zostanie bowiem wypożyczony z Barcelony do Liverpoolu - poinformował Fabrizio Romano.

Ronald Araujo
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Liverpool wypożyczy Ronalda Araujo

FC Barcelona jest aktywna podczas obecnego letniego okienka transferowego, zarówno jeśli chodzi o wzmacnianie składu, jak i pozbywanie się niepotrzebnych jej piłkarzy. Przypomnijmy, że na Camp Nou trafili już Anthony Gordon oraz Karim Adeyemi, a ze stolicy Katalonii wyjechali Robert Lewandowski i Marc-Andre ter Stegen.

Łada moment z mistrzem La Ligi pożegna się kolejny zasłużony zawodnik. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Ronald Araujo zostanie bowiem wypożyczony z Barcelony do Liverpoolu. Angielski klub pokryje całą pensję 27-letniego stopera i zapewni sobie opcję wykupu. To niespodziewana przeprowadzka, o której media wcześniej w ogóle nie informowały.

Etatowy reprezentant Urugwaju trafił do La Masii w 2018 roku, a dwa lata później zadebiutował w pierwszym zespole Barcelony. Środkowy obrońca w poprzednim sezonie La Ligi rozegrał 24 mecze i zdobył 3 bramki. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 25-30 milionów euro. Biorąc pod uwagę jego siłę, szybkość oraz agresywny styl gry, Araujo może bardzo dobrze odnaleźć się na angielskich boiskach w barwach Liverpoolu.

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