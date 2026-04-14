Michael Olise podjął decyzję ws. transferu do Realu Madryt!

Michael Olise wybrał już swój klub na sezon 2026/2027. Decyzja zapadła po spotkaniu w Madrycie, które nie pozostawiło żadnych złudzeń - poinformował El Nacional.

Michael Olise wybrał klub na sezon 2026/2027

Michael Olise w ostatnich dniach był jednym z najgłośniejszych nazwisk na rynku transferowym. Po bardzo dobrym występie na Santiago Bernabeu jego nazwisko zaczęło być coraz mocniej łączone z Realem Madryt, który miał uważnie przyglądać się sytuacji francuskiego skrzydłowego.

Zainteresowanie nie wzięło się znikąd. Olise zrobił duże wrażenie swoją grą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a jego występ miał zostać zauważony nie tylko przez kibiców, ale też przez ludzi odpowiedzialnych za budowę kadry Królewskich. Mimo to sprawa bardzo szybko została ucięta.

Bayern zamknął temat transferu

Według tych doniesień Bayern Monachium jasno zakomunikował, że nie ma mowy o sprzedaży zawodnika w najbliższym oknie, o ile nie wydarzy się nic zupełnie nieprzewidzianego. W klubie Olise jest postrzegany jako jedna z najważniejszych postaci projektu i dlatego jego odejście nie ma być brane pod uwagę. Francuz również jest podobnego zdania i planuje zostać w Niemczech.

Taka informacja miała zostać przekazana zarówno otoczeniu piłkarza, jak i zainteresowanym klubom. Po pierwszych rozmowach w Madrycie sytuacja miała stać się klarowna, a sam zawodnik ma już wiedzieć, że w sezonie 2026/2027 dalej będzie grał w Bayernie.

To oznacza, że Real Madryt będzie musiał rozejrzeć się za innymi opcjami. Z kolei Bayern daje wyraźny sygnał, że nie zamierza rozstawać się z jednym ze swoich najbardziej perspektywicznych i najważniejszych graczy.