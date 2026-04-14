Haaland poznał decyzję ws. wielkiego transferu! Flick postanowił

08:01, 14. kwietnia 2026
Jakub Boroń
Erling Haaland nie ma być kandydatem do wzmocnienia Barcelony przed nowym sezonem. Według El Nacional Hansi Flick uznał, że norweski napastnik nie pasuje do drużyny.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Flick nie widzi miejsca dla Haalanda

Barcelona ma już pracować nad planem wzmocnień na kolejny sezon, a jedną z najważniejszych pozycji pozostaje środek ataku. Mimo to nazwisko Erlinga Haalanda nie ma być dziś realną opcją dla katalońskiego klubu.

Z doniesień wynika, że Hansi Flick nie ocenia Norwega przez pryzmat samej skuteczności, ale przede wszystkim dopasowania do swojego modelu gry. Niemiec ma stawiać na zespół oparty na wysokim pressingu, intensywności i dużej pracy bez piłki, a właśnie w tym obszarze ma widzieć problem.

Kluczowe znaczenie w tej ocenie ma mieć rola Lamine’a Yamala. Młody skrzydłowy jest przedstawiany jako jeden z filarów projektu i zawodnik, któremu daje się na boisku więcej swobody, także kosztem mniejszych obowiązków w defensywie.

To ma oznaczać, że pozostali gracze ofensywni muszą mocniej pracować bez piłki, by zachować równowagę całego zespołu. Właśnie dlatego Flick ma uważać, że Barcelona nie może pozwolić sobie na sytuację, w której dwóch piłkarzy jednocześnie daje drużynie mniej w pressingu. Według tej logiki Haaland, mimo ogromnej klasy i liczb, nie wpisuje się w układ, jaki trener chce utrzymać.

