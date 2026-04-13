Manchester United latem zapewne pozbędzie się Manuela Ugarte. Urugwajczyk nie tak dawno był łączony z Newcastle United. Teraz wiemy, że władze z St. James's Park są gotowe pozyskać pomocnika - informuje "Football Insider".

Manchester United jest zmuszony wzmocnić latem środek pola. Już wiemy, że Casemiro nie będzie dłużej występował na Old Trafford. Na dodatek przyszłość w klubie Manuela Ugarte stoi pod dużym znakiem. Reprezentant Urugwaju jest łakomym kąskiem na rynku transferowym, a Newcastle United to jeden z zainteresowanych klubów. Z informacji przekazanych przez „Football Insider” dowiadujemy się, że Sroki są gotowe pozyskać piłkarza Czerwonych Diabłów.

Manuel Ugarte nie spełnia pokładanych w nim nadziei, więc Manchester United coraz przychylniej patrzy w kierunku rozstania. Sam zawodnik natomiast nie jest zadowolony z czasu spędzonego na placu gry. Całą sytuację może wykorzystać Newcastle United. Popularne Sroki już od długich tygodni obserwowały Urugwajczyka i wyrobiły sobie o nim bardzo dobrą opinię.

Newcastle United jednak nie jest jedynym zespołem zainteresowanym Manuelem Ugarte. Pomocnik Manchesteru United znajduje się również na celowniku Juventusu. Włoski zespół powoli zaczyna pracować nad pozyskaniem Urugwajczyka, więc Sroki muszą się spieszyć. Zapowiada się ekscytująca rywalizacja o transfer środkowego pomocnika.

Manuel Ugarte w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Urugwaju nie ma jeszcze udziału przy strzelonym golu.