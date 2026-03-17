Chelsea rusza po włoską gwiazdkę. Powalczy z innymi gigantami

12:36, 17. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Chelsea włączyła się do wyścigu o zakontraktowanie Michaela Kayode - donosi Ekrem Konur. 21-letni prawy obrońca wzbudza zainteresowanie także Arsenalu czy Manchester City.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Michael Kayode na radarze Chelsea

Chelsea przynajmniej teoretycznie ma bardzo dobrze obsadzoną pozycję prawego obrońcy. Obecnie trener drużyny The Blues – Liam Rosenior – ma do swojej dyspozycji Reece’a Jamesa, Malo Gusto oraz Josha Acheamponga. Pierwszy z wymienionych zawodników jest jednak podatny na kontuzje, natomiast ostatniemu wciąż brakuje doświadczenia na najwyższym poziomie. Z tego powodu londyńczycy mogą rozważyć sprowadzenie nowego bocznego defensora w nadchodzącym letnim okienku transferowym.

Jak poinformował Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stamford Bridge jest Michael Kayode. 21-letni Włoch imponuje wysoką formą w barwach Brentfordu, co przykuło uwagę działaczy Chelsea.

Zdobywcy Klubowych Mistrzostw Świata będą jednak musieli zmierzyć się z dużą konkurencją, ponieważ zawodnik znajduje się również na radarach Arsenalu, Manchesteru City, Tottenhamu Hotspur, Paris Saint-Germain oraz Bayernu Monachium.

Młodzieżowy reprezentant Włoch z powodzeniem występuje w zespole Pszczół od stycznia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Brentford Community Stadium za 18 milionów euro z Fiorentiny. W obecnym sezonie prawy obrońca rozegrał 36 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia piłkarza na około 35 milionów euro.