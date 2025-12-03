Legia Warszawa wiąże wielkie nadzieje z Markiem Papszunem. Z informacji Tomasza Włodarczyka wynika, że przygotowała dla niego nawet 4,5-letni kontrakt.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun otrzyma w Legii bardzo długi kontrakt

Legia Warszawa wybrała Marka Papszuna na nowego trenera. Wieść o sensacyjnym porozumieniu wprowadziła do polskiej piłki mnóstwo zamieszania. Atmosferę podgrzał sam szkoleniowiec, który podczas jednej z konferencji prasowych otwarcie przyznał, że chce pracować przy Łazienkowskiej i liczy, że Raków Częstochowa puści go jak najszybciej. Problem w tym, że kluby wciąż się nie dogadały i wiele wskazuje na to, że Papszun obejmie nową drużynę dopiero w drugiej połowie grudnia.

Czas nie działa na korzyść Legii, gdyż pod wodzą Inakiego Astiza zespół nie może się przełamać. Notuje kolejne rozczarowujące wyniki w Ekstraklasie i Lidze Konferencji, przez co niebawem będzie mogła spisać ten sezon na straty. Spodziewała się, że całą operację dopnie znacznie szybciej, ale Raków ma konkretne żądania finansowe i nie zamierza iść na ustępstwa.

Przesądzone jest natomiast, że Papszun wkrótce do Legii faktycznie trafi. Tomasz Włodarczyk w programie na kanale „Meczyki” ujawnił kolejne zakulisowe informacje. W Warszawie oczekiwania wobec Papszuna są olbrzymie, o czym ma świadczyć przygotowana umowa. Nieoficjalnie mówi się, że ma ona obowiązywać aż do połowy 2030 roku.

Z pewnością byłby to ewenement, biorąc pod uwagę częste zmiany na ławce trenerskiej Legii. Papszun ma otrzymać większą władzę w klubie, a projekt przybierze jego twarz.