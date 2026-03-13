McTominay zdecydował. Taka czeka przyszłość Szkota w Serie A

SSC Napoli pracuje nad przedłużeniem kontraktu ze Scottem McTominayem. Dyrektor sportowy klubu potwierdził w "Sport Mediaset", że szkocki pomocnik nie zamierza odchodzić po sezonie.

Scott McTominay opuścił Manchester United w 2024 roku i przeniósł się do SSC Napoli za około 30 milionów euro. 29-letni Szkot bardzo szybko zaaklimatyzował się w nowym środowisku i stał się jednym z ważniejszych zawodników włoskiej drużyny.

W bieżącym sezonie pomocnik prezentuje wysoką formę. W 34 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 10 bramek i zanotował cztery asysty. Dobra dyspozycja sprawiła, że w ostatnich tygodniach pojawiły się spekulacje dotyczące jego przyszłości. Media łączyły Szkota m.in. z powrotem na Old Trafford, a także Newcastle United wyraziło nim zainteresowanie.

Napoli nie zamierza jednak rozstawać się ze swoim pomocnikiem. Klub pracuje nad przedłużeniem kontraktu. Dyrektor sportowy Giovanni Manna potwierdził w rozmowie z „Mediaset”, że trwają rozmowy w sprawie nowej umowy. – Scott McTominay jest tutaj bardzo szczęśliwy. Widać to za każdym razem, gdy wychodzi na boisko. Nie otrzymaliśmy żadnych ofert, także dlatego, że sam zawodnik nie chce odchodzić – powiedział Manna.

Były zawodnik Manchesteru United wniósł do środka pola Napoli dużą intensywność, siłę fizyczną oraz doświadczenie zdobyte na poziomie Premier League i w europejskich pucharach. Obecny kontrakt reprezentanta Szkocji z klubem ze stolicy Kampanii obowiązuje do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt.de wycenia wychowanka Czerwonych Diabłów na 45 milionów euro.