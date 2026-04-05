Juventus na łowach w Portugalii. Ten zawodnik zaimponował Spallettiemu

14:44, 5. kwietnia 2026 17:04, 5. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Juventus może wzmocnić pozycję lewego obrońcy. Włoski klub wziął na swój celownik Maxiego Araujo ze Sportingu Lizbona - poinformował Ekrem Konur.

Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Maxi Araujo pod lupą Juventusu

Juventus podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego może sprowadzić nowego lewego obrońcę. Ma to związek z niepewną przyszłością Andrei Cambiaso, który wzbudza ogromne zainteresowanie czołowych europejskich zespołów. Jeśli któryś z gigantów zdecyduje się pozyskać 26-letniego Włocha, turyńczycy będą zmuszeni szybko znaleźć jego następcę. Władze klubu z Piemontu już teraz analizują możliwe opcje, aby uniknąć luki kadrowej na tej pozycji.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, w takiej sytuacji na Allianz Stadium może trafić Maxi Araujo. 28-krotny reprezentant Urugwaju jest ceniony przez trenera ekipy Starej Damy – Luciano Spallettiego.

Włoski szkoleniowiec wysoko ocenia umiejętności 26-letniego wahadłowego, który uchodzi za jednego z najlepszych zawodników na swojej pozycji w lidze portugalskiej. Obecnie jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro.

Maxi Araujo na co dzień występuje w Sportingu Lizbona, gdzie jest podstawowym zawodnikiem. W trwającym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył 6 bramek i zanotował 4 asysty. Urodzony w Montevideo piłkarz przyciąga uwagę również SSC Napoli, Sevilli oraz FC Porto, jednak to Juventus wydaje się mieć największe szanse na jego zakontraktowanie. Kontrakt zawodnika z aktualnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.