Mateusz Bogusz chce wrócić do Europy. Wielki klub poluje na Polaka

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Celtic zainteresowany Mateuszem Boguszem

Mateusz Bogusz na początku tego roku zamienił Los Angeles FC na Cruz Azul. Meksykański klub zapłacił za pięciokrotnego reprezentanta Polski 8,5 mln euro. Początek przygody 24-letniego pomocnika w nowym zespole był obiecujący. Z biegiem czasu jego sytuacja uległa jednak zmianie. Obecnie pełni rolę rezerwowego, co ma być dla niego źródłem dużego rozczarowania.

Jak się okazuje, przygoda Bogusza z Ligą MX może nie potrwać długo. Coraz więcej wskazuje na to, że zawodnik poważnie rozważa odejście z Cruz Azul, a jednym z możliwych kierunków jest powrót do Europy. Choć oficjalne powody nie zostały podane, w Meksyku spekuluje się, że Polak nie do końca odnalazł się w nowym środowisku.

Według informacji „Daily Record”, Bogusz znajduje się w orbicie zainteresowań Celticu Glasgow. Co ciekawe, szkocki klub już w 2024 roku poważnie rozważał transfer polskiego pomocnika. W Glasgow wysoko cenione są jego umiejętności techniczne, wszechstronność oraz doświadczenie zdobyte w MLS, Hiszpanii i Meksyku. Jeśli doniesienia o niezadowoleniu Bogusza się potwierdzą, Celtic może spróbować wykorzystać sytuację i ponownie podjąć rozmowy transferowe.

Najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Mateusza Bogusza. Piłkarz urodzony w Rudzie Śląskiej w 2019 roku przeniósł się z Ruchu Chorzów do Leeds United. W trakcie swojej kariery reprezentował również barwy hiszpańskich klubów UD Ibiza oraz UD Logrones. W trwającym sezonie rozegrał 17 spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty.